Natalya parle de sa pause à la WWE et dit « c’est tellement cool d’avoir un patron qui est humain »

Comme on l’a vu lors de l’édition du 9 septembre 2024 de WWE RAW, Natalya a fait son retour à la télévision après une absence de plusieurs mois. En parlant sur le Grandir avec Erich podcast, Natalya a parlé de sa pause…

« J’ai fait mon retour sur le ring et j’ai pris l’été de congé. Je travaillais sur quelques projets, mais nous sommes de retour à Calgary et c’est là que ma famille a commencé. Mon grand-père a lancé Stampede Wrestling et a construit l’héritage Hart dans cette ville. C’était donc tellement cool de pouvoir faire mes débuts à la WWE, de retour à Calgary. Toute ma famille était là, Bret (Hart) était à Raw et puis, vous savez, j’ai pu gagner mon match pour mon équipe et c’est tellement cool. C’est tellement cool. C’est toujours agréable d’être de retour à la maison.

J’ai pris un peu de repos cet été et l’entreprise a été très sympa à ce sujet. Ils m’ont dit : « Prends tout le temps dont tu as besoin. » Cela change vraiment beaucoup dans le bon sens et la culture est tellement différente maintenant. Notre patron, Triple H, est un patron tellement cool. Je viens de subir une opération des yeux pour corriger mon astigmatisme et j’avais besoin d’un peu plus de temps libre pour le faire. Il m’a dit : « Va te faire opérer des yeux. » Il m’a dit : « Ne t’inquiète même pas pour ça. » Il m’a dit : « Prends soin de toi. » Et c’était tellement cool d’avoir un patron humain.

Je disais ça à mon mari l’autre jour : « Travailler avec Triple H l’année dernière, c’est une véritable bouffée d’air frais », parce qu’il était aussi lutteur. Il sait donc tout ce que c’est. Vous lancez une histoire, vous traversez une période difficile à la maison ou – il a aussi trois filles. Il sait donc comment gérer les filles. Les filles sont différentes des garçons. Nous sommes plus émotifs et nous réfléchissons trop… C’est un patron vraiment cool. J’aime vraiment travailler pour lui et avec lui. C’est une véritable bouffée d’air frais…

Même pour moi, juste prendre cette pause de la WWE… J’ai eu mon dernier match en juin, donc ça n’a même pas duré trois mois, mais j’ai fait une petite pause parce que je me suis dit : « J’ai besoin d’une petite réinitialisation mentale ». Ou j’ai juste besoin de temps pour me regrouper, me recalibrer, me recentrer… Encore une fois, c’est pour ma santé mentale parce que c’est une chose d’être en bonne santé et en forme, comme sur un tapis roulant ou d’avoir une belle apparence ou des abdos, mais si vous n’êtes pas au top, si votre tête ne va pas bien, vous ne pouvez rien faire de sympa… Et j’essaie toujours de prendre les expériences que j’ai vécues et d’être là pour les autres filles dans le vestiaire qui peuvent avoir besoin de conseils ou d’aide parce que la vie, que vous luttez à la WWE ou que vous soyez une maman ou une enseignante ou quoi que vous fassiez, c’est dur. C’est au jour le jour. Tout pour moi, c’est juste au jour le jour. » (citation avec l’aimable autorisation de PostWrestling.com)