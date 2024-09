Natalya explique pourquoi elle a quitté la WWE cet été

Natalya a fait son retour surprise à la télévision de la WWE cette semaine en tant que partenaire MYSTERY lors de la première de la saison de Raw à Calgary. Avant ce moment, Nattie avait été vue pour la dernière fois à la télévision de la WWE en juin.

Lors d’une nouvelle interview sur Grandir avec ErichNatalya a cité deux raisons pour sa pause de la WWE cet été. Tout d’abord, elle avait besoin d’une opération aux yeux.

Voici comment elle a expliqué la situation, grâce à cette transcription de Lutte POST:

« J’ai pris un peu de congés cet été et l’entreprise a été très gentille. Ils m’ont dit : « Prenez tout le temps dont vous avez besoin ». Cela change vraiment beaucoup dans le bon sens et la culture est désormais très différente. Notre patron, Triple H, est un patron tellement cool. Je viens de subir une opération des yeux pour corriger mon astigmatisme et j’avais besoin d’un peu plus de temps libre pour le faire. Il m’a dit : « Va te faire réparer les yeux ». Il m’a dit : « Ne t’inquiète même pas pour ça ». Il m’a dit : « Prends soin de toi » et c’était tellement cool d’avoir un patron humain. »

Pour ce que ça vaut, l’ancien patron de Natalya était Vince McMahon, mais maintenant elle est heureuse d’avoir un patron humain.

Natalya avait également besoin de s’éloigner de la WWE pour se ressourcer mentalement :

« J’ai eu mon dernier match en juin, donc ça n’a même pas duré trois mois, mais j’ai fait une petite pause parce que je me suis dit : « J’ai besoin d’une petite remise à zéro mentale ». Ou j’ai juste besoin de temps pour me ressaisir, me recalibrer, me recentrer… Encore une fois, c’est pour ma santé mentale parce que c’est une chose d’être en bonne santé et en forme, comme sur un tapis roulant ou d’avoir une belle apparence ou des abdos, mais si vous n’êtes pas au top, si votre tête n’est pas bien, vous ne pouvez rien faire de sympa… Et j’essaie toujours de prendre les expériences que j’ai vécues et d’être là pour les autres filles dans le vestiaire qui peuvent avoir besoin de conseils ou d’aide parce que la vie, que vous soyez catcheuse à la WWE ou que vous soyez maman ou enseignante ou quoi que vous fassiez, c’est dur. »