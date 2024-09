Natalya dit que le besoin d’une « réinitialisation mentale » a conduit à son absence à la WWE

Natalya a commenté ce qui a conduit à sa récente absence de trois mois de la programmation de la WWE.

La combattante de 42 ans a fait son retour à WWE Raw cette semaine en tant que partenaire mystère de Zelina Vega et Lyra Valkyria lors d’une victoire contre le Pure Fusion Collective. C’était son premier match depuis l’édition du 4 juin de NXT.

Natalya a révélé sur Grandir avec Erich avec Kristen et Hollie Von Erich hier qu’il y avait de multiples raisons à son absence, notamment le besoin d’une « réinitialisation mentale », une opération des yeux et quelques projets secrets sur lesquels elle travaillait.

« J’ai pris un peu de repos cet été et l’entreprise a été très gentille avec moi », a-t-elle déclaré. « Ils m’ont dit : « Prenez tout le temps dont vous avez besoin ». »

« C’est vraiment en train de changer, et la culture est tellement différente maintenant. Notre patron, Triple H, est un patron tellement cool. J’ai récemment subi une opération des yeux pour corriger un astigmatisme et j’avais besoin d’un peu plus de temps libre pour le faire. Il m’a dit : « Va te faire opérer des yeux ». Il m’a dit : « Ne t’inquiète même pas pour ça, prends soin de toi ». »

Elle a ajouté plus tard :

« J’ai disputé mon dernier match en juin, donc ça ne faisait même pas trois mois, mais j’ai fait une petite pause parce que je me suis dit que j’avais besoin d’une petite remise à zéro mentale. J’avais juste besoin de temps pour me ressaisir, me recalibrer, me recentrer. Encore une fois, c’était pour ma santé mentale, car c’est une chose d’être en bonne santé et en forme sur un tapis roulant, ou d’avoir une belle apparence, ou d’avoir des abdos, mais si ta tête ne va pas bien, tu ne peux rien faire de sympa. »

Natalya a également mentionné au cours de la conversation qu’elle travaillait récemment sur quelques projets liés à l’histoire de la famille Hart.

« J’ai toujours juré de garder le secret à ce sujet, donc je ne dévoilerai pas de spoilers, mais il y a deux choses différentes sur lesquelles je travaille et encore une fois, il s’agit de garder le nom de la famille Hart en vie », a-t-elle déclaré.

Avec ma famille en ce moment en train de regarder de vieilles photos❤️

En voici une avec Seiji Sakaguchi, Tatsumi Fujinami et Antonio Inoki avec mon grand-père au Pavillon de Calgary, en 1979. Ils ont tous travaillé pour mon grand-père à Stampede Wrestling. pic.twitter.com/ynKJqABijE — Nattie (@NatbyNature) 11 septembre 2024

Ailleurs dans la conversation, Natalya a discuté de l’histoire commune entre les familles Hart et Von Erich, qui, malheureusement, comprend beaucoup de tragédies.

« Je pense encore aujourd’hui que ce serait tellement cool si Owen était toujours là et qu’il pouvait m’aider ou que nous pouvions parler de catch », a déclaré Natalya. « Et je sais que vous ressentez probablement la même chose pour votre famille. Ce serait tellement cool de pouvoir créer des liens avec eux et de partager vos espoirs, vos rêves, vos peurs, les bons et les mauvais côtés de la vie. Mais je pense à Owen tous les jours. C’était juste une période vraiment très difficile pour notre famille, mais j’aime qu’il soit célébré. Sa femme Martha, son fils Oje et sa fille Athena font tout ce qu’ils peuvent pour garder son héritage vivant. »

Ma toute première fois dans un @wwe La bague a été posée en 1997 au PPV IN YOUR HOUSE Canadian Stampede à Calgary. C’était la dernière fois que toute ma famille était réunie. Hier soir, c’était un moment de boucle complète, étant de retour dans ce même bâtiment, avec @BretHartLa famille Hart et mon @wwe famille.… pic.twitter.com/NheGt6W4rj — Nattie (@NatbyNature) 10 septembre 2024

D’autres sujets discutés entre Natalya et les Von Erich incluent Stu Hart entraînant Fritz Von Erich dans le donjon, Natalya étant le premier adversaire de Lacey Von Erich, et plus encore.

L’interview complète est disponible ci-dessous :

Accès exclusif aux podcasts et newsletters