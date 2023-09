Natalya de la WWE parle de sa visite en Inde, de sa carrière de lutteur et de la révolution des femmes de la WWE | EXCLUSIF

La superstar de la WWE Natalya a récemment effectué son premier voyage en Inde dans le cadre du Live House Show de la WWE « WWE Superstar Spectacle » à Hyderabad, affrontant la championne du monde féminine de la WWE Rhea Ripley pour le titre. Dans une interview exclusive avec News18 Sports avant le Superstar Spectacle, Natalya a parlé de ses premières impressions de l’Inde, de sa remarquable carrière de lutteuse et de l’évolution du paysage de la lutte féminine à la WWE.

« Je lutte depuis plus de deux décennies », a-t-elle déclaré. « J’ai vécu cela toute ma vie et c’est ma toute première fois en Inde. C’était la toute première fois que je portais un sari. C’est surréaliste d’être ici. , et je me sens au sommet du monde. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle aimait en Inde, Natalya a immédiatement répondu que les gens y étaient très gentils et serviables. « Tout le monde a été si gentil avec moi et si chaleureux et accueillant dès la seconde où je suis descendu de l’avion », a déclaré Natalya.

Elle se souvenait que son oncle disait toujours du bien des gens qu’il rencontrait en Inde en 1996.

« Je me souviens que mon oncle parlait de sa venue ici en 1996 et il disait qu’il n’avait jamais oublié son expérience en Inde à cause des gens. C’était l’une des raisons pour lesquelles je voulais tant venir ici parce que, pour Brett, venir en Inde, il a dit que c’était une expérience qui avait changé sa vie », a-t-elle déclaré.

LIRE AUSSI | La WWE a organisé un spectacle mémorable pour l’univers de la WWE au WWE Superstar Spectacle à Hyderabad

Natalya a eu une incroyable carrière de lutteuse à la WWE pendant 17 ans et elle est la fière propriétaire de nombreux records Guinness pour une lutteuse de la WWE. Elle a ri lorsqu’on lui a demandé quel était son secret pour continuer si longtemps dans l’industrie. Elle a déclaré qu’elle cherchait constamment à établir de nouveaux records et à montrer sa passion pour le sport et sa détermination à toujours repousser les limites. Elle souhaite devenir la lutteuse avec le plus de victoires par soumission dans l’histoire de la WWE.

« En fait, j’ai un nouveau record du monde à venir », a-t-elle déclaré. Nous travaillons pour y arriver. Les plus grandes victoires en soumission d’un homme ou d’une femme dans l’histoire de la WWE.

Natalya a également parlé de l’inspiration du légendaire lutteur Rey Mysterio, qui a toujours beaucoup de succès sur le ring même après de nombreuses années.

«Pour moi, je pense que ce qui me motive, me motive et m’inspire, c’est de faire ce que j’aime et de le faire. Je pense à Ray Mysterio, et je pense qu’il lutte depuis de nombreuses décennies et qu’il fait le meilleur travail de sa carrière. C’est quelqu’un qui m’inspire et j’aime ce que je fais. J’ai tiré à plein régime », a ajouté Natalya.

Concernant le statut actuel de la lutte féminine à la WWE, Natalya a rendu hommage aux femmes puissantes qui défient les stéréotypes et gagnent une place dans l’événement principal.

« J’ai l’impression que les femmes de la WWE en ce moment, nous ne faisons que nous améliorer de plus en plus dans nos niveaux, et nos performances auxquelles nous concourons sont tout simplement… Nous sommes sans égal. »

Elle a ensuite convenu avec Triple H, directeur de la WWE, qu’un bon match est un bon combat, quel que soit le sexe.

« Et c’est drôle ; J’ai entendu Triple H dire cela dans une interview. Il a dit qu’il ne considérait pas cela comme un match entre bonnes femmes. Il a dit qu’il considérait cela comme un bon match. Si un match est bon, c’est un bon match. Et il a dit qu’il aimait quand les femmes brisent les barrières là où les gens regardent le match et vont », a déclaré Natalya.

A LIRE AUSSI| Spectacle de superstars de la WWE Inde | Spectacle des superstars de la WWE | La WWE est de retour en Inde | N18V | Actualités18

Natalya a également fait l’éloge des lutteuses comme Becky Lynch, Bianca Belair, Ria Ripley et d’autres qui changent de profession. Elle a exprimé sa joie pour la nouvelle vague de célébrités féminines qui gravissent également les échelons.

« Ce sont les femmes qui font ça. Nous sommes le main event de Raw, nous sommes le main event de SmackDowns, nous sommes le main event de pay-per-views, et nous sommes le main event de WrestleManias, et nous le faisons et nous changeons le jeu. Je suis tellement fière de femmes comme Becky Lynch et moi-même, Bianca Belair et Ria Ripley, et de tant de femmes qui se bottent les fesses et prennent des noms. Je suis ravie de voir autant de nouvelles femmes venir nous montrer ce qu’elles peuvent faire », a déclaré Natalya en signant.