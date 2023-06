Natalie Portman sourit lors d’un match de football au milieu de problèmes de mariage signalés – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : AbacaPress / SplashNews.com

Natalie Portman, 41 ans, avait l’air détendu et excité alors qu’il assistait à un match de football à Paris, en France, samedi. L’actrice, qui aurait des problèmes de mariage avec son mari Benjamin Millepied après avoir eu une liaison présumée, a souri et applaudi depuis les tribunes alors qu’elle regardait le Paris Saint-Germain affronter le Clermont Foot 63 au Parc des Princes. Elle portait un blazer à carreaux noir et blanc sur un haut blanc à col boutonné et un jean, et avait les cheveux lâchés.

La beauté a également porté du rouge à lèvres et a été vue en train de prendre des photos du match avec son téléphone. On ne sait pas si elle était seule ou avec d’autres, mais elle semblait passer un bon moment. Elle a également ajouté des lunettes de soleil à son look et portait un sac à main noir sur une épaule.

La dernière sortie de Natalie survient après qu’elle et Benjamin, qui partagent leur fils Aleph11 ans et sa fille Amalia, 6 ans, ont fait la une des journaux pour l’infidélité signalée du premier. Point de presse français Voici a affirmé que le danseur avait eu une liaison présumée « de courte durée », et une source a déclaré PERSONNES que « ça a été de courte durée et c’est fini ». L’initié a également déclaré au point de vente qu’ils étaient toujours ensemble malgré « l’énorme erreur ».

« Il sait qu’il a fait une énorme erreur et il fait tout ce qu’il peut pour que Natalie lui pardonne et garde leur famille ensemble », a expliqué la source. « Natalie est incroyablement privée et n’a pas l’intention d’en parler dans les médias. Sa plus grande priorité est de protéger ses enfants et leur vie privée.

« Ils ne se sont pas séparés et essaient d’arranger les choses », a déclaré une autre source. Page 6. « Ben fait tout ce qu’il peut pour que Natalie lui pardonne. Il l’aime, elle et leur famille. Le point de vente a également affirmé que Benjamin avait vu un militant climatique de 25 ans.

Le 29 mai, quelques jours à peine avant que la nouvelle de l’affaire présumée ne fasse son chemin sur les plateformes, les époux, qui se sont mariés en 2012, ont été vus traîner et même partager un baiser à Paris. Eaux sombres directeur Todd Haynes était aussi avec eux et ils avaient l’air contents en dînant chez Georges.

