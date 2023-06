Natalie Portman, son mari, Benjamin Millepied, répare le mariage après une liaison – Hollywood Life

Voir la galerie





Natalie Portman est extrêmement privé de son mariage avec Benjamin Millepied. Mais après un nouveau reportage dans un média français Voici a affirmé que le danseur de ballet s’était lancé dans une affaire présumée « de courte durée », il se serait démené pour éviter une crise conjugale. « Ça a été de courte durée et c’est fini », a déclaré une source PERSONNES dans un rapport du vendredi 2 juin. Un autre initié a déclaré au point de vente qu’ils étaient toujours ensemble suite à « l’énorme erreur ».

« Il sait qu’il a fait une énorme erreur et il fait tout ce qu’il peut pour que Natalie lui pardonne et garde leur famille ensemble », a expliqué la source. « Natalie est incroyablement privée et n’a pas l’intention d’en parler dans les médias. Sa plus grande priorité est de protéger ses enfants et leur vie privée. Une source proche du couple aurait déclaré Page 6, « Ils ne se sont pas séparés et essaient d’arranger les choses. Ben fait tout ce qu’il peut pour que Natalie lui pardonne. Il l’aime, elle et leur famille. Le point de vente a également affirmé que Benjamin, 46 ans, avait vu un militant climatique de 25 ans. HollywoodLa Vie a contacté les représentants de Natalie, mais ils ont refusé de commenter.

Benjamin, danseur professionnel, et Le professionnel star partage deux enfants rarement vus – fils Alephfille de 11 et 6 ans Amalia. Ils se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient ensemble sur Le cygne noir, pour lequel Natalie a remporté un Oscar. Benjamin, alors danseur du célèbre New York City Ballet, a été sollicité pour créer la chorégraphie du film en 2009. Le duo s’est finalement marié lors d’une cérémonie juive étroitement surveillée à Big Sur, en Californie, le 4 août 2012. Aleph a rejoint le famille en 2011 et Amalia en 2017.

En 2018, la maman de deux enfants, maintenant âgée de 41 ans, a expliqué ce qu’elle aimait chez la star du ballet. « Il sait comment me faire paraître sous mon meilleur jour, travailler avec mes forces et éviter les faiblesses, qui sont nombreuses », a déclaré la superbe actrice. USA aujourd’hui en 2018 en discutant de son film Vox Lux, sur lequel elle a de nouveau collaboré avec son mari.

Et lorsqu’elle a accepté son Oscar de la meilleure actrice en 2011, Benjamin était au premier plan de son discours. Elle lui a presque dédié le prix. « [To] mon bel amour, Benjamin Millepied, qui a chorégraphié le film et qui m’a maintenant donné mon rôle le plus important de ma vie », avait-elle déclaré à l’époque.

