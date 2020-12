Natalie Portman explique comment le fait d’être sexualisée en tant qu’enfant star a eu un impact sur son développement.

Lundi, Portman, qui a commencé à jouer à 12 ans, a réfléchi sur sa carrière à Hollywood et a discuté de l’impact négatif d’une attention indésirable sur le podcast «Armchair Expert With Dax Shepard».

Dans son rôle de Marty, 13 ans, en 1996 dans « Beautiful Girls », dans lequel son personnage forme une relation avec un homme plus âgé (joué par Timothy Hutton), Portman a déclaré qu’elle « était vraiment consciente du fait que j’étais dépeinte … comme cette figure de «Lolita» », faisant référence à une fille de 12 ans du livre de Vladimir Nabokov de 1955, qui était sexuellement impliquée avec un homme d’âge moyen.

Elle a ensuite refusé le rôle tristement célèbre de Lolita dans l’adaptation cinématographique d’Adrian Lyne en 1997.

« Être sexualisée en tant qu’enfant, je pense, m’a éloigné de ma propre sexualité, parce que cela m’a fait peur », a-t-elle poursuivi, ajoutant que la seule façon de se sentir « en sécurité » était de « dire » je suis conservatrice « et ‘Je suis serieux.' »

Le premier crédit d’acteur de Portman, « The Professional », est sorti en 1994, alors que Portman n’avait que 13 ans.

L’actrice de « Black Swan » a noté que ses démonstrations publiques de maturité étaient en conflit avec la réalité de la curiosité sexuelle pendant l’adolescence.

«Mais à cet âge, vous avez votre propre sexualité, vous avez votre propre désir, vous voulez explorer les choses et vous voulez être ouvert. Mais vous ne vous sentez pas forcément en sécurité quand il y a des hommes plus âgés qui sont intéressés et que vous vous dites: «Non, non, non, non» », a-t-elle expliqué.

En réponse, Portman dit qu’elle a construit des «forteresses», ou des défenses contre une attention indésirable, qui finalement «ne permettaient pas une expression complète de qui j’étais à ce moment-là».

«J’ai consciemment cultivé cette (persona), parce que c’était des moyens de me faire sentir en sécurité. Comme ‘oh, si quelqu’un te respecte, il ne t’objectivera pas’», dit-elle.

«Quand j’étais adolescente, je me disais: ‘Je ne veux pas avoir de scènes d’amour ou de scènes d’amour.’ Je commençais à choisir des pièces moins sexy, car cela m’inquiétait de la façon dont j’étais perçue et de mon sentiment de sécurité. «

En fin de compte, elle reconnaît avoir réussi à se sentir «en sécurité», ajoutant que «ça a marché, heureusement».

Portman, 39 ans, est mariée au danseur français Benjamin Millepied, avec qui elle a deux enfants, Alpeh, 9 ans, et Amalia, 3 ans.