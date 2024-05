Natalie Portman et Paul Mescal profitent d’une soirée ensemble à Londres

Des gens pas si normaux ! Natalie Portman et Paul Mescal ont été aperçus ensemble à Londres en train de fumer une cigarette devant le Bar 69 à Islington, Londres.

Dans les images publiées par Le courrier quotidienl’actrice de 42 ans et l’acteur de 28 ans, qui semblent s’être rencontrés pour la première fois lors d’un tournage Variété Interview des acteurs sur les acteurs l’année dernière, on les voit rire et fumer ensemble dans des T-shirts blancs assortis.

Portman, qui a récemment a finalisé son divorce avec son ex Benjamin Millepied en mars, elle est devenue décontractée avec un jean large et des baskets. Mescal, qui a eu une relation amoureuse avec la chanteuse Phoebe Bridgers et l’actrice Sophie Wilde ces dernières années, portait un pantalon ample noir et des baskets assorties.

Alors que les rumeurs d’amour courent depuis que les photos ont fait surface, ET a appris que Portman et Mescal ne sont que des amis.

Paul Mescal au défilé de mode Gucci Cruise 2025 qui s’est tenu à la Tate Modern le 13 mai 2024 à Londres, Royaume-Uni. – Noorunisa/WWD via Getty Images

Lors de leur entretien de décembre 2023 avec VariétéMescal s’est exclamé à propos de Portman, lui disant : « Si mon moi de lycée savait que je te parlerais, je me pincerais plusieurs fois. »

Natalie Portman participe au défilé Christian Dior haute Couture Printemps/été 2024 dans le cadre de la Fashion Week de Paris le 22 janvier 2024 à Paris, France. – Stéphane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images

De même, le mai décembre La star a fait l’éloge du travail de l’acteur irlandais en disant : « Je me souviens de t’avoir vu dans Personnes normales et juste dire : « Oh mon Dieu, qui est ce talent ? Et tout ce que vous avez choisi depuis lors a été si intéressant, si intelligent et si complexe. »

Natalie Portman et Paul Mescal s’interviewent dans l’émission Actors on Actors de Variety. – Variété/YouTube

L’autre lien entre Portman et Mescal est que son ex-mari, Millepied, l’a réalisé dans le film de 2022 Carmen.

Portman partage son fils Aleph, 12 ans, et sa fille Amalia, 7 ans, avec Millepied, dont elle a divorcé après que des rumeurs ont fait surface selon lesquelles la danseuse et chorégraphe française, qu’elle avait rencontrée sur le tournage de Cygne noira été infidèle.

CONTENU CONNEXE :