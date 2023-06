Natalie Portman essuie une larme avec Benjamin Millepied – Hollywood Life

Crédit d’image : Priscilla Grant/Everett Collection

Natalie Portman et mari Benjamin Millepied a tenté de montrer des visages courageux alors qu’il sortait avec leurs deux enfants dans un parc le 10 juin à la suite d’informations selon lesquelles il aurait eu une liaison extraconjugale. Le Guerres des étoiles L’actrice de 41 ans semblait préoccupée, cependant, alors qu’elle était assise sur un banc, la tête entre les mains et, à un moment donné, elle avait l’air d’avoir essuyé une larme, sur les photos vues ici via Page 6. Dans un autre cliché, Natalie a été vue affalée, la tête posée sur la balustrade du banc du parc.

La star internationale était habillée assez décontractée pour l’excursion d’une journée. Avec un simple t-shirt graphique blanc et un ensemble de denim délavé, Natalie avait l’air d’une maman branchée et passionnée. Elle a porté une paire de lunettes de soleil et des baskets Nike pour compléter le look discret. Benjamin a emboîté le pas, portant également un débardeur blanc et un jean, et le complétant avec une casquette de baseball grise.

Plus à propos Natalie Portman

La sortie publique du parc intervient quelques jours après que Benjamin, 45 ans, a été aperçu en train d’arriver en solo au théâtre Pathé à Paris pour une projection de son premier film de réalisateur, Carmen. Et juste une semaine avant, Natalie s’est présentée seule à l’Open de France, même si à première vue, elle était aussi heureuse qu’une palourde, portant de grands sourires, une robe Claudie Pierlot et un chapeau de soleil en paille Christian Dior.

Les dates en solo du couple étaient les premières depuis le point de vente français, Voicia rendu compte de la liaison extraconjugale présumée de Benjamin le 2 juin. Peu de temps après la diffusion de la nouvelle, une source a déclaré PERSONNES que l’affaire a été « de courte durée » et que le couple « reste » ensemble. « Il sait qu’il a fait une énorme erreur et il fait tout ce qu’il peut pour que Natalie lui pardonne et garde leur famille ensemble », a déclaré l’initié. « Natalie est incroyablement privée et n’a pas l’intention d’en parler dans les médias. Sa plus grande priorité est de protéger ses enfants et leur vie privée.

À peu près au même moment, un autre initié a signalé à Page 6 que la prétendue liaison du réalisateur français était avec un militant climatique de 25 ans. « [Benajmin and Natalie] ne se sont pas séparés et essaient d’arranger les choses. Ben fait tout ce qu’il peut pour que Natalie lui pardonne », a ajouté la source. « Il l’aime, elle et leur famille. »

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Natalie et Benjamin se sont rencontrés sur le tournage des années 2010 Cygne noir, a commencé une romance et a décidé de se marier deux ans plus tard. Ils partagent fils Aleph11 ans et sa fille Amalia6.

Lien connexe En rapport: Le mari de Natalie Portman : 5 choses à savoir sur Benjamin Millepied

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.