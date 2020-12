Natalie Portman s’ouvre sur la façon déchirante dont elle a été affectée par les rôles d’actrice de ses premières années.

L’actrice était invitée sur le Expert en fauteuil podcast du lundi 7 décembre, où elle a dit à l’hôte Dax Shepard que jouer des personnages sexualisés au début de sa carrière a eu un impact insidieux sur elle.

Portman, qui a commencé à jouer à 12 ans, a discuté de son rôle dans le film de 1996 Belles filles, dans laquelle son personnage de 13 ans, Marty, développe une relation avec un homme joué par Timothy Hutton. Elle a dit à Shepard qu’il était clair pour elle qu’elle était décrite comme une «figure de Lolita», faisant référence à Vladimir Nabokovroman classique de 1955 sur une fille qui a une relation sexuelle avec un homme beaucoup plus âgé.

«Être sexualisé en tant qu’enfant, je pense, m’a éloigné de ma propre sexualité parce que cela me faisait peur, et cela m’a donné l’impression que la façon dont je pourrais être en sécurité était de dire: ‘Je suis conservateur’ et ‘je sérieux et tu devrais me respecter »et« je suis intelligent »et« ne me regarde pas de cette façon », a déclaré le Thor étoile.