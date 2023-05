Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Natalie Portmanc’est Guerres des étoiles le personnage de Padmé Amidan est apparemment mort en 2005 La Revanche des Sith, mais cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas revenir à un futur épisode de franchise. En fait, lors d’une entrevue vidéo le 19 mai avec GQ qui l’a fait répondre aux commentaires des fans et aux questions sur diverses plateformes de médias sociaux, Natalie, 41 ans, a déclaré qu’elle serait intéressée à revenir à la Guerres des étoiles univers. En réponse à un article de Reddit dans lequel un fan se demandait si Natalie pourrait revenir en tant que Padmé à l’avenir, elle a déclaré : « Je n’ai aucune information à ce sujet. Personne ne m’a jamais demandé de revenir, mais je suis ouvert à cela.

Le personnage de Padmé, actrice primée aux Oscars, était l’amoureux d’Anakin Skywalker (Hayden Christensen) à travers Guerres des étoiles films de trilogie prequel et la mère de jumeaux Luke Skywalker et Leia Organa. Elle est décédée à la fin de La Revanche des Sith après la naissance de Luke et Leia. Certains pensent qu’elle est morte d’un cœur brisé après avoir réalisé qu’Anakin avait été séduit par le côté obscur.

En réponse au commentaire d’un autre fan, elle a convenu que la conception des costumes de la trilogie était « incroyable ». Elle a également admis avoir pris l’une des tresses de cheveux d’Anakin après le deuxième film. « Ensuite, je l’ai perdu, vous savez », a-t-elle admis. « Donc, ce n’est pas toujours utile. » Oops!

Plus tard dans la vidéo, elle se souvient d’une conversation embarrassante qu’elle a eue avec Thor : Amour et tonnerre directeur Taika Waititiqui a apparemment oublié qu’elle était dans Guerres des étoiles du tout. « Il dit qu’il l’a fait parce qu’il m’a demandé si je voulais être dans un Guerres des étoiles film et j’étais comme, ‘J’étais’ », a-t-elle expliqué. « Je pensais qu’il plaisantait. C’est un tel farceur que j’ai cru que c’était une blague. Et puis après, il a dit dans une interview qu’il avait envie de grincer des dents après. Taikia a admis l’erreur dans son Pierre roulante entretien de juillet 2022.

Taikia travaille actuellement sur un film sans titre pour le Guerres des étoiles franchise, quel producteur Kathleen Kennedy confirmé dans une conversation d’avril avec Variété. « Taika travaille toujours à l’extérieur », a-t-elle déclaré. « Il écrit le scénario lui-même. Il ne veut pas vraiment impliquer les autres dans ce processus et je ne le blâme pas. Il a une voix très, très unique. Nous voulons donc protéger cela et c’est ce qu’il fait. Mais nous allons le faire un jour.

