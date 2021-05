Natalie Morales fait ses débuts en tant que réalisatrice. À deux reprises.

Si la pandémie avait une doublure argentée pour Natalie Morales, c’est qu’elle a pu passer une partie d’un verrouillage d’été à Los Angeles en réalisant « Cours de langue », un film à petit budget axé sur les personnages qu’elle a co-écrit et joué avec Mark Duplass, l’un de ses héros cinématographiques.



C’est lors de la réalisation de ce projet de rêve que Morales a appris qu’elle pouvait reprendre le travail sur un autre projet de rêve : la comédie de road-trip pour adolescents de débauche « Plan B, » qu’elle s’apprêtait à réaliser jusqu’à ce qu’il soit reporté en raison des inquiétudes concernant le coronavirus, pourrait commencer le tournage cet automne. Ces films sont les deux premiers que Morales, plus connue en tant qu’actrice, a réalisé en tant que réalisatrice, et ils pourraient difficilement se ressembler. « Plan B », que Hulu a publié vendredi, suit les mésaventures rauques de deux amis de lycée (Kuhoo Verma et Victoria Moroles) à la recherche d’une contraception d’urgence.

« Leçons de langue », une sélection du Festival du film de Berlin et du Festival du film SXSW qui sortira plus tard cette année, raconte l’amitié d’un professeur d’espagnol (Morales) et de son élève (Duplass) alors qu’ils se lient pendant les cours en ligne.

Morales reconnaît également la disparité entre les films et elle l’embrasse. « Ce sont les deux films les plus étranges qu’une personne puisse faire en même temps », a-t-elle déclaré dans une récente interview. «Je n’ai jamais été du genre à aimer être coincé de quelque façon que ce soit. Je suppose que c’est bien que les gens voient les deux côtés de moi assez immédiatement. Elle n’est pas entièrement une quantité inconnue. En tant qu’interprète, Morales, 36 ans, a fait une carrière régulière de rôles de soutien dans des sitcoms télévisés (« Parcs et loisirs » « Mort pour moi ») et longs métrages («Les petites choses”). Mais au fur et à mesure qu’elle progressait à Hollywood, Morales aspirait à mieux contrôler son matériel et à raconter des histoires qui ont du sens pour elle. Et si ces deux projets très différents ont chacun des choses à dire sur le genre d’artiste qu’elle veut être, alors qu’il en soit ainsi. « Ma vie, comme mon style d’art, est toujours haute et basse », a-t-elle déclaré. « C’est toujours absurde et plein de cœur. »

Morales, qui est une fille de réfugiés cubains et a grandi à Miami, a connu de brèves percées au début de sa carrière d’actrice. Elle a partagé la vedette sur ABC Family’s « L’intermédiaire », une aventure de science-fiction imaginative qui n’a duré qu’une seule saison, en 2008, et elle est apparue sur la procédure américaine « Col blanc, » bien qu’elle se soit retrouvée de manière inattendue coupée de ce drame policier après sa première saison, en 2010. Même avant ces expériences formatrices, Morales a déclaré qu’elle considérait la réalisation comme la voie la plus efficace vers le type de travail qu’elle souhaitait faire. « Mes amis et moi n’étions pas choisis ou même vus pour les choses que je savais que nous pouvions faire et que nous savions que nous voulions faire », a-t-elle déclaré. « Soit cela, soit les choses que nous voulions faire n’existaient pas, alors je voulais les faire. » L’atterrissage des rôles principaux n’a pas nécessairement résolu les problèmes de Morales non plus. Il y a deux ans, elle a joué dans » Chez Abby « une comédie NBC 2019 sur une femme qui dirige son propre bar dans la cour. Bien que Morales ait déclaré qu’elle appréciait le soutien enthousiaste de l’équipe créative de la série, elle a estimé que NBC a perdu tout intérêt pendant une période de rotation des cadres et n’a pas réussi à soutenir la série. « Vous pouvez vous lancer dès le départ pour obtenir des ventes de publicités et vous pouvez vanter votre diversité », a-t-elle déclaré. « « Regardez notre tête bisexuelle cubaine ! » Et puis vous le rangez et ne le promouvez pas. Agis plutôt que de parler. Si vous ne lui donnez pas une chance de grandir, que soutenez-vous réellement ? »