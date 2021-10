Natalie Morales: 5 choses à savoir sur la présentatrice de NBC News rejoignant ‘The Talk’

Natalie Morales a annoncé son départ de NBC après 22 ans avec le réseau. L’ancre rejoindra ‘The Talk’. Voici cinq choses à savoir sur le journaliste.

Nathalie Morales s’en va Nouvelles NBC après 22 ans, selon une note qu’elle a envoyée à ses collègues le 1er octobre. La journaliste, 49 ans, a déclaré qu’elle était ravie de « poursuivre une nouvelle aventure » dans la note, mais n’a pas divulgué de détails sur son prochain voyage. (Natalie continuera en tant que Ligne de date correspondant jusqu’à la fin de l’année.)

Cependant, après l’annonce de son départ, Courrier quotidien signalé que l’ancre vétéran rejoindra Le discours remplacer Sharon Osbourne après son départ controversé en mars. HollywoodLa Vie a contacté CBS et le représentant de Natalie pour commentaires. D’ici là, voici cinq choses à savoir sur le journaliste.

Natalie est avec NBC depuis des décennies

Natalie travaille pour NBC depuis 22 ans. Elle a servi d’hôte pour Accès et co-animateur de Accédez en direct. En 2006, Nathalie a rejoint AUJOURD’HUI en tant que correspondant national. Avec ce rôle, elle a continué à faire des reportages sur diverses plateformes NBC, y compris NBC Nightly News, date limite, et MSNBC. Elle a été nommée comme AUJOURD’HUIancre de la côte ouest en 2016. Le journaliste est devenu correspondant pour Date limite en 2020.

Natalie a couvert les grandes histoires de rupture

Au cours de ses décennies de carrière chez NBC, Natalie a couvert diverses actualités majeures, notamment le sauvetage d’un mineur chilien en 2010, l’attentat à la bombe du marathon de Boston en 2013 et le massacre de Las Vegas en 2017. Une autre couverture a inclus Prince William et Kate Middletonle mariage royal de 2011 et la naissance subséquente du premier fils du duc et de la duchesse, Prince George, en 2013.

Natalie est une journaliste primée

Son illustre portefeuille de couvertures a été reconnu. NBC a reçu le National Headliner Award 2010 pour son reportage sur le sauvetage d’un mineur chilien grâce aux contributions de Natalie. Pour son travail avec TODAY, elle a reçu trois Daytime Emmy Awards, un Robert F. Kennedy Journalism Award et trois Gracie Awards.

Natalie est aussi auteur de livres de cuisine

En 2018, la journaliste a publié son premier livre, « At Home with Natalie: Simple Recipes for Healthy Living from My Family’s Kitchen to Yours », un livre de cuisine inspiré par sa propre famille. Nathalie a dit Los Angeles Confidentiel en 2018 que la cuisine est son moyen de se détendre après de longues journées de travail. « L’inspiration est vraiment venue de ma famille », a-t-elle déclaré. «Pour moi, quand je rentre du travail, ma détente consiste à être dans la cuisine et à expérimenter des aliments. Je voulais écrire un livre et je réfléchissais à ce que je devais faire. Mes enfants me disaient : ‘Maman tu aimes cuisiner ! Pourquoi n’écrivez-vous pas ce que vous savez ? J’étais comme eh bien c’est ce que font la plupart des gens, ça a du sens! La plupart des gens ne connaissent pas cette partie de moi, ils ne savent pas que j’aime cuisiner.

Natalie est maman de deux fils

Natalie équilibre sa carrière de journaliste et d’auteur de livres de cuisine avec la maternité. Elle partage des fils Joseph, 17 et Luc, 13 ans, avec son mari de longue date Joe Rhodes. Les deux sont mariés depuis 1998. Selon ses publications sur Instagram, Natalie est également maman de quelques chiens de sauvetage.