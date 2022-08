Natalie Mariduena, mannequin SI Swim, veut “être un exemple” de “normalité corporelle”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Natalie Mariduena, une mannequin SI Swimsuit qui compte près de quatre millions d’abonnés rien que sur Instagram, espère sensibiliser à la “normalité corporelle”.

Le modèle a fait sensation pour la première fois dans les pages du magazine en 2021 et a été présenté dans le numéro de cette année disponible en kiosque dès maintenant.

“Dans l’industrie, vous voyez des modèles qui sont très minces ou vous voyez des modèles de grande taille, mais il n’y a pas ce genre de mannequin qui est en plein milieu”, a déclaré le natif de Chicago à Fox News Digital. “J’essaie de défendre cela pour les autres. Je veux en être un exemple et montrer que c’est cool et beau. [On social media] Je montre mon corps, je montre ma vie, je montre ce que je représente et ce que j’apprécie sans filtre. Qu’il s’agisse d’une image en bikini ou simplement d’une image de moi dans la rue dans une jolie tenue, je veux montrer que la taille normale du corps est valorisée.”

La jeune femme de 25 ans a insisté sur le fait qu’elle souhaitait utiliser sa plate-forme pour montrer à ses abonnés féminins qu’il n’est pas nécessaire de compter sur des filtres et Photoshop pour être belle.

SI SWIM MODEL ELLA HALIKAS PARLE DEVENIR VIRAL APRÈS AVOIR RECRÉÉ LE STYLE DE JULIA FOX: “VOUS DEVEZ POSSÉDER VOTRE CORPS”

“J’ai tellement de followers qui sont de jeunes femmes, très impressionnables et qui me considèrent comme un exemple pour elles-mêmes”, a-t-elle déclaré. “J’essaie de me connecter avec les gens, que ce soit par le biais des DM ou de la section des commentaires. On me dit souvent : ‘J’ai votre type de corps, merci de l’avoir montré.’ Ces personnes me montrent leur appréciation et je veux leur rendre cet amour. Parce que j’ai cette plateforme, je pense qu’il est plus important que jamais que je fournisse de la positivité aux femmes.”

Mariduena a félicité SI Swimsuit pour avoir célébré différents types de corps, ainsi que des femmes de différents âges. Pour le numéro 2022, Mariduena a été photographiée au Belize par le photographe vétéran Yu Tsai.

“C’est le meilleur sentiment au monde en tant que mannequin de faire partie d’un magazine qui vous accepte et vous célèbre pour être vous-même”, a-t-elle déclaré. “Je me souviens que nous avons fini par tourner environ 15 bikinis lumineux et tôt ce jour-là, dans la jungle. Je suis dans des cascades, je suis allongé sur des rochers, je suis suspendu à des ponts, debout dans des rivières … [but] c’était comme une petite fête. Vous ne le sauriez pas en regardant les photos, mais il y a environ 20 à 25 personnes debout derrière la caméra qui crient, vous encouragent et vous motivent. Ils organisent une petite soirée dansante pour toi.”

Même si ce n’était pas la première fois que Mariduena apparaissait dans le magazine, ses photos cette année l’ont laissée stupéfaite, a-t-elle insisté.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“J’étais sous le choc”, a-t-elle déclaré. “J’ai vu certaines des photos pendant que nous les prenions, mais les voir dans le magazine réel, c’est un sentiment tellement surréaliste. C’est tellement étrange d’être cette fille d’une petite ville de l’Illinois qui n’a tout simplement aucune idée que des choses comme ça étaient une possibilité pour elle. … Et faire partie de “Sports Illustrated” est probablement l’une des expériences les plus stimulantes que j’aie jamais vécues. Je suis capable de célébrer mon corps. Ils sont si inclusifs et acceptants. Ils font un si bon travail de en incluant toutes les femmes et en créant une telle communauté d’acceptation qui s’élève les unes les autres.”

Malgré ses réalisations, Mariduena a déclaré qu’elle ne se réveillait pas toujours en se sentant comme un mannequin. Comme tout le monde, il y a des jours où elle pourrait profiter d’un regain de confiance bien nécessaire. Et ce sont les moments où elle aime se déconnecter des réseaux sociaux.

“Ces jours-là, je fais ce que j’aime”, a-t-elle déclaré. “J’aime un bon repas. J’aime visiter mon restaurant préféré. J’aime ma nourriture saine et j’aime ma malbouffe. Je pense que tout est une question d’équilibre. J’aime juste donner une journée pour moi. Cela peut être quelque chose d’aussi simple que rester à la maison et profiter d’un bon repas ou aller à la plage. J’aime aussi me pencher sur mes amis. Je pense qu’il est important d’avoir un cercle positif et encourageant sur lequel s’appuyer chaque fois que vous vous sentez mal. Je sais qu’ils craquent toujours m’en sortir tout de suite. On me dit: “Tu vas si bien, continue”, ça fait beaucoup. J’ai tellement de chance d’avoir ce système de soutien. Je pense que c’est très important.”

Mariduena compte plus de 8 millions d’abonnés sur ses plateformes de médias sociaux. Elle est connue pour promouvoir les initiatives “Do Good” qui mettent l’accent sur la durabilité, l’autonomisation des femmes et la positivité corporelle. Elle a dit qu’ils sont essentiels maintenant plus que jamais.

KELLY HUGHES, LE PREMIER MODÈLE SI SWIM À DÉCOUVRIR SA CICATRICE EN C, RÉAGIT AUX COMMENTAIRES NÉGATIFS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

“Je pense que la cyberintimidation est si importante dans les médias sociaux”, a-t-elle déclaré. “Il est si important de répandre la positivité et l’amour pour les autres. Même quand quelqu’un va bien, vous voulez le soutenir et le motiver. Vos mots, que vous ayez un large public ou juste votre cercle d’amis, ils comptent. Vos mots affecter les gens. Il n’y a pas besoin de haine et de négativité. C’est le message que je veux partager.

“Quand j’étais plus jeune, et je pense que c’est typique pour beaucoup de filles au lycée, j’ai toujours senti que je devais avoir une certaine apparence ou agir d’une certaine manière pour impressionner les cercles sociaux”, a-t-elle poursuivi. “Ce n’est qu’à l’université que j’ai réalisé qu’être différent, être en dehors de la norme, c’est beaucoup plus cool. Je pense que c’est la grande clé de mon succès. Je ne suis pas toujours la tendance si ça ne me semble pas juste de Je m’habille comme je veux, ce qui me fait du bien. Je suis ma tête et mon cœur.

Mariduena a déclaré que son objectif était de collaborer avec davantage de marques de mode et de créateurs dans l’espoir que son type de corps soit vu par d’autres qui peuvent s’identifier à elle. Elle a salué l’évolution de l’industrie du mannequinat au fil des ans et a hâte de voir ce qu’elle peut faire d’autre pour les femmes.

“Je suis une fille de la mode dans l’âme”, a-t-elle déclaré. “Et j’espère que les femmes me considèrent comme une source de relatabilité. J’espère que lorsque les femmes me voient, elles peuvent voir une partie d’elles-mêmes et se sentir représentées. C’est mon objectif. Je veux que les femmes sentent qu’elles peuvent le faire aussi, et leurs rêves peuvent être une possibilité. C’était une possibilité pour moi.”