Natalie Gilbert est devenue lauréate de la PDC Women’s Series à Wigan, mais l’histoire de sa vie est assez remarquable

Natalie Gilbert est devenue la sportive la plus célèbre de Tamworth après être devenue la 10e joueuse à remporter une épreuve de la PDC Women’s Series, mais son parcours vers le sommet est tout simplement remarquable.

Gilbert a remporté le premier prix de 2 000 £ au Robin Park Tennis Center lors du dernier événement de la série féminine PDC de l’année.

Après avoir produit une série de démonstrations tenaces, le lanceur de Tamworth Gilbert a ouvert son histoire remarquable qui l’a vue en fauteuil roulant pendant huit ans après avoir subi un accident vasculaire cérébral avant de se lancer dans les fléchettes pour l’aider à se rétablir.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

Gilbert était toujours au septième ciel le matin après son succès dans la série féminine PDC

À Wigan, la joueuse de 40 ans a défié une attaque tardive d’Adriana van Wijgerden-Vermaat au deuxième tour, avant de démolir la triple championne de Lakeside Anastasia Dobromyslova pour atteindre les huitièmes de finale.

Gilbert, qui a également blanchi Astrid Trouwborst lors de son premier match, a ensuite enregistré un autre balayage sans faute contre Eleanor Cairns.

Là, elle a vaincu Noa-Lynn van Leuven dans une rencontre à l’envers, avant de survivre à une fléchette de match pour repousser Kirsty Hutchinson dans une lutte épuisante en demi-finale.

Cela a mis en place une confrontation contre Lorraine Winstanley dans la pièce maîtresse de l’Event 24.

Gilbert menait 2-0 et 4-2, et bien que Winstanley se soit ralliée dans sa tentative de doubler son total dans la série féminine PDC, c’est Gilbert qui a gardé son sang-froid pour remporter une victoire historique.

Le lendemain matin, Gilbert était à l’aéroport de Birmingham, prête à embarquer sur son vol à destination de Chypre pour une pause bien méritée au soleil avec sa fille de huit ans, sa mère et sa cousine.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

S’adressant à Sky Sports, elle a déclaré : « Je suis toujours au septième ciel, je n’ai pas arrêté de sourire.

« Pendant mes matchs, je me disais : « Je pourrais ». Je savais que si je restais calme, il n’y avait aucune raison pour que je ne le puisse pas, alors quand le double cinq arrivait, il y avait un soulagement et une joie insurmontables.

« J’avais l’impression que les choses se mettaient en place, comme si c’était destiné à être le mien si vous croyez en une telle chose parce que j’ai survécu à quelques éraflures et à des retours. Les choses se sont simplement mises en place. »

Parlant du prix en argent, Gilbert a plaisanté : « Il est déjà parti parce que ma fille a choisi une nouvelle destination de vacances et elle m’a dit quels crocs elle voulait ensuite. »

C’est un miracle que Gilbert joue même aux fléchettes après avoir subi un accident vasculaire cérébral en 2008 qui l’a laissée en fauteuil roulant pendant huit ans.

« Je souffrais d’hémiplégie fonctionnelle du côté gauche, j’ai donc dû me déplacer en fauteuil roulant avant d’être pleinement capable de me mobiliser de manière autonome », a-t-elle déclaré. « J’avais 25 ans à l’époque, mais c’est arrivé à l’improviste. J’étais dévasté et je n’arrivais pas à comprendre.

« Je me suis lancé dans les fléchettes par accident. En fait, j’aidais à organiser des tournois de poker dans des pubs et il y avait un jeu de fléchettes dans le pub appelé « The Pint Pot » à Mere Green, alors juste pour m’amuser un peu, j’allais essayer de jouer aux fléchettes. lancer.

« J’ai apprécié ça et j’avais de la physiothérapie à l’époque, je me souviens avoir parlé à la thérapeute lui disant que je lançais quelques fléchettes et elle m’a dit que je pourrais utiliser cela dans le cadre de ma physiothérapie pour m’aider à apprendre à équilibrer.

« C’est parti de là, mais d’autres savaient [I had a talent for the sport] plus que moi. Je suis passé des équipes de pub à la Super League, puis j’ai été sélectionné pour le comté, puis pour mon pays pendant plus de huit ans. »

Fallon Sherrock, Beau Greaves et Mikuru Suzuki ont introduit les fléchettes féminines dans le courant dominant

Gilbert se sent « surprise » par l’attention médiatique qu’elle a reçue, mais admet que cette distinction a été formidable.

Parlant de son avenir, elle a déclaré : « Mon ambition est d’essayer d’aller aussi loin que mon jeu me le permet. Je suis maintenant dans une place provisoire pour le Matchplay, donc je dois continuer à travailler pour essayer de consolider cette place. »

La star des Midlands a également salué l’impact de Sherrock, Beau Greaves et Mikuru Suzuki ainsi que ce que Deta Hedman a fait pour la diversité dans les fléchettes.

« Fallon, Beau et Mikuru sont une force avec laquelle il faut compter, n’est-ce pas ? Si vous voulez être le meilleur, vous devez battre le meilleur », a-t-elle déclaré.

« Ce sont définitivement des femmes que vous devez admirer. Leur éthique de travail est ce que nous visons tous à atteindre dans le jeu – atteindre ces sommets.

« C’est formidable de pouvoir parler avec eux sur un plan amical et d’entendre parler de leur parcours et des conseils, car on ne peut jamais cesser d’apprendre à pousser son jeu.

« Les fléchettes féminines ne peuvent que se renforcer et de plus en plus de gens parlent de venir à nos événements. Ils doivent arrêter de parler et venir réellement voir la croissance de notre jeu. »

Gilbert dit que la pionnière du jeu de fléchettes Deta Hedman l’a aidée à progresser dans le jeu

À propos de ses héros, Gilbert a ajouté : « Quand j’ai joué pour la première fois pour le Warwickshire, j’ai joué aux côtés de Trina Gulliver pendant de nombreuses années et elle m’a donné beaucoup de conseils, puis il y a Deta Hedman.

« Les gens de mon entourage, qui ne connaissent pas forcément les fléchettes, m’approchent avec un peu de chance, nous passerons le message et le sport se développera.

« Nous sommes une petite minorité qui joue aux fléchettes, mais il y a un certain nombre de raisons derrière cela. Je connais beaucoup de cultures diverses qui ne connaissent pas ou ne comprennent pas ce sport, donc il faut regarder de bas en haut. »

Assistez à la dix-septième édition du Grand Slam of Darts du 11 au 19 novembre au Aldersley Leisure Village. Diffusez vos sports préférés et plus encore avec MAINTENANT