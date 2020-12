Natalie Desselle Reid aurait lutté en secret contre le cancer du côlon avant sa mort tragique.

L’actrice est décédée à l’âge de 53 ans, a confirmé un communiqué sur sa page Instagram.

Mais on dit maintenant qu’elle a perdu sa bataille contre le cancer du côlon et qu’elle a gardé secret le fait qu’elle avait été diagnostiquée avec la maladie.

Un membre de la famille a déclaré à TMZ que Natalie avait été diagnostiquée plus tôt cette année.

Le site rapporte que Natalie a passé ses derniers jours dans un hospice et qu’elle était entourée de ses proches lorsqu’elle est décédée.

Le communiqué officiel se lit comme suit: «C’est avec un cœur extrêmement lourd que nous partageons la perte de notre belle Natalie ce matin. Elle était une lumière brillante dans ce monde. Une reine. Une mère et une épouse extraordinaires.







(Image: WireImage)



« Sa carrière diversifiée a touché tant de monde et elle sera aimée pour toujours. Naturellement, nous sommes en deuil et traitons cette perte profonde et nous vous remercions d’avance de respecter notre vie privée en cette période extrêmement difficile. »

La star était surtout connue pour ses rôles dans les films comiques BAPS, dans lesquels elle a joué aux côtés de Halle Berry, et How To Be A Player, dans lequel elle a joué avec Bernie Mac.

Son manager Dolores Robinson a rendu hommage en écrivant sur Twitter: «Natalie Desselle la belle actrice talentueuse est décédée ce matin.

« Natalie était une lumière brillante. Elle était une actrice et comédienne incroyable, mais aussi une mère et une épouse formidables.







(Image: Davis Factor / Nouvelle ligne / Kobal / REX / Shutterstock)



« Envoyer des prières à sa famille. J’ai eu le plaisir de gérer sa carrière. »

L’actrice Holly Robinson Peete a également rendu hommage en tweetant: « Juste absolument décimée par cette nouvelle … L’actrice Natalie Desselle, une étoile brillante est décédée ce matin.

«Je l’ai connue quand ma mère la dirigeait. Elle nous manquera tellement… envoyer des prières à ses enfants et à son mari. Repose en paix, douce fille.

Les fans se souviendront également d’elle de la version de Brandy de Cendrillon ainsi que des émissions de télévision Built To Last, For Your Love and Eve.







(Image: WireImage)



Les fans de Natalie se sont précipités pour rendre hommage après avoir appris sa mort.

L’un d’eux a écrit: « Si triste d’entendre cela … prières et réconfort à tous ceux qui connaissaient Natalie. »

Un autre a écrit: « Natalie Desselle Reid a été l’une des premières actrices que j’ai vues apporter une performance puissante et pleine de personnalité dans une chanson, rafraîchissant une comédie musicale de la vieille école. Rest in Power »

Un troisième tweeté: « Woooow rip à Natalie Desselle Reid: (elle était tout dans BAPS et Cendrillon »

Un cadre de Netflix a déclaré: « J’ai contacté Natalie Desselle-Reid il y a exactement un an pour la réserver pour Strong Black Legends. Elle était l’une des invités les plus demandées. Elle n’a pas répondu (je supposais qu’elle voulait la confidentialité). Mais j’espère , elle sait que nous la considérons comme une LÉGENDE »