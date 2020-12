Desselle Reid est décédée des suites d’un cancer du côlon, selon un communiqué publié sur son Instagram.

« Elle était une lumière brillante dans ce monde. Une reine. Une mère et une épouse extraordinaires », indique le communiqué. « Sa carrière diversifiée a touché tant de monde et elle sera aimée pour toujours. Naturellement, nous sommes en deuil et traitons cette perte profonde et nous vous remercions d’avance de respecter notre vie privée en cette période extrêmement difficile. »

À la nouvelle, Holly Robinson Peete était parmi celles qui ont rendu hommage à l’artiste.

« J’ai appris à la connaître quand ma mère la dirigeait. Elle nous manquera tellement … d’envoyer des prières à ses enfants et à son mari », a écrit Peete.