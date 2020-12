Natalie Desselle, dont les talents comiques ont contribué à faire du film de 1997 «BAPS» un classique campy pour une génération de fans, et qui a ensuite joué dans l’ensemble de la distribution de l’émission de télévision du début des années 2000 «Eve», est décédée lundi à son domicile à Los Angeles . Elle avait 53 ans.

La cause était le cancer du côlon, a déclaré son ancienne directrice, Dolores Robinson.

Connue pour son timing comique à l’écran et son attitude optimiste hors écran, Mme Desselle a commencé sa carrière d’actrice dans les années 1990 lorsque les opportunités pour les acteurs non blancs et de taille plus étaient limitées mais commençaient à se développer.

En 1996, Mme Desselle a eu une apparition dans un épisode de la sitcom familiale «Family Matters» et un rôle dans le film d’action dirigé par des femmes «Set It Off».

L’année suivante, Mme Desselle est apparue comme l’acolyte de Halle Berry dans le film « BAPS», Une comédie de poisson hors de l’eau qui contribuerait à définir la carrière de Mme Desselle pour les deux prochaines décennies. Mme Desselle a joué Mickey, et Mme Berry a joué Nisi, deux femmes géorgiennes avec de grands cheveux, un grand ego et des rêves encore plus grands d’atteindre la célébrité en tant que danseuses en Californie. Cependant, leurs plans sont déraillés lorsqu’ils finissent par travailler pour un homme blanc plus âgé et riche à Beverly Hills.