Natalie Cassidy révèle des vacances secrètes avec fin juin Brown loin d’EastEnders

La star d’EASTENDERS, Natalie Cassidy, a expliqué à quel point elle et feu June Brown, qui jouait Dot Cotton, étaient vraiment proches.

Natalie joue la petite-fille de Dot, Sonia Jackson, dans le feuilleton à succès de la BBC.

Bbc

Alamy

June Brown était une icône d’Albert Square[/caption]

June était l’un des visages les plus reconnaissables d’Albert Square ayant joué le travailleur de la laverie Dot depuis 1985.

L’actrice Natalie a depuis confirmé que le lien que Sonia a à l’écran avec Dot, a été réciproque loin de l’émission avec les stars de la vie réelle partageant un lien étroit.

La star a admis qu’elle et June aimaient même prendre des vacances ensemble.

Natalie a déclaré au Sun: “Nous nous sommes tellement amusés, nous sommes partis en vacances ensemble, elle avait l’habitude de rester dans mon appartement.

“Nous prenions un curry et buvions une bouteille de vin et apprenions nos lignes.”

Elle a admis que grandir en tant qu’adolescente dans la série était réconfortant en ayant la présence de stars plus âgées telles que June autour d’elle.

Parlant de ses premiers souvenirs de travail avec June dans la série, l’actrice a révélé: “Quand j’avais 14/15 ans, nous déjeunions à la cantine d’à côté et nous discutions. J’étais un jeune adolescent mais j’aimais la vieille compagnie. J’avais aussi des parents plus âgés, je suis une âme plus âgée.

“Alors plutôt que de déjeuner avec les jeunes avec qui je travaillais, je passais toujours mon temps avec June ou Barbara [Windsor] ou Pam [St Clement].”

Elle a poursuivi: “June avec qui j’ai passé de nombreuses heures dans sa loge, à parler de sa vie.

« Elle m’a tellement appris, surtout comment écouter. C’est le plus grand secret du jeu d’acteur. Et elle avait l’habitude de dire que chaque phrase est une chanson, ne jamais être plate. C’est comme une mélodie. Je garderai toujours ça avec moi.

Le personnage de Natalie, Sonia, sera une figure centrale des prochains épisodes funéraires qui fourniront un envoi approprié à Dot.

Elle a confirmé que c’était un honneur d’avoir été choisie pour jouer un rôle aussi important dans cet épisode historique.

June est apparu pour la dernière fois sur les écrans en janvier 2020 lorsque Dot est allé vivre en Irlande.

L’actrice est décédée plus tôt cette année à son domicile de Surrey.

Polycopié

Dot est apparu dans l’émission depuis 1985[/caption]

Bbc

Dot sera rappelé dans un épisode spécial[/caption]