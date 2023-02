Natalie Cassidy, légende d’EastEnders, a cruellement honte de sa mère pendant la grève des enseignants

La légende d’EASTENDERS, Natalie Cassidy, a été cruellement honteuse pendant la grève des enseignants aujourd’hui.

L’actrice de 39 ans, qui joue Sonia Fowler dans le feuilleton de la BBC, a montré son soutien à ceux de la profession qui ont décidé de mener une action revendicative d’affilée au sujet des salaires.

Les enseignants d’Angleterre et du Pays de Galles ont organisé aujourd’hui le plus grand débrayage jamais vu en Grande-Bretagne depuis plus d’une décennie dans plus de 23 000 écoles alors qu’ils protestaient contre les salaires et les conditions de travail.

Aujourd’hui, la fille de Natalie, Joanie, était l’un des nombreux enfants qui restent à la maison aujourd’hui.

La star du savon s’est rendue sur Instagram pour montrer son soutien, partageant une photo d’eux travaillant tous les deux à la table de la cuisine.

Natalie a déclaré: « Enseignement à domicile ce matin. C’est fou que ça me manque un peu ?!?

“J’ai toujours aimé apprendre avec mes enfants à la maison, j’ai toujours acheté beaucoup de livres à faire si nous avions du temps disponible. Je ne dis pas que nous faisons beaucoup de choses car ils ont besoin de se détendre et de regarder la télé, mais j’ai toujours rendu cela amusant et je crois que cela les a aidés à apprendre.

“Alors je vais profiter de ce matin (pendant environ une heure jusqu’à ce qu’elle se trompe et déchire le livre – c’est une perfectionniste ) et soutenir les enseignants aujourd’hui. #homelearning #dayoff #teachers #school #teacherstrike #support.

Mais un adepte n’a pas été impressionné et a dit: “Laissez la pauvre avoir une journée d’apprentissage et laissez-la se détendre pendant une seule journée.”

Natalie a applaudi en retour: «Elle veut le faire. .”

Un autre fan a répondu et a déclaré: “Pas besoin de ce commentaire”, tandis qu’un second a ajouté: “Un peu dur.”

Pendant ce temps, d’autres ont félicité la star pour avoir montré son soutien.

Un autre a écrit: “Fair play avec vous, je suis content que quelqu’un soutienne les enseignants x.”

« Ça fait chaud au cœur de vous entendre dire cela et votre soutien. “, a déclaré un deuxième.

Cela vient après que Natalie a fièrement montré ses cheveux gris et a insisté sur le fait que “ça n’a pas d’importance”.

La maman est allée sur Instagram pour partager à quel point elle était excitée de voir du soleil.

Se filmant devant la caméra, la star a porté des lunettes de soleil Rayban surdimensionnées, un t-shirt blanc et un manteau rose.

Natalie a dit à ses followers : “Je me suis dit ‘Puis-je poster aujourd’hui ?’ Je viens de rentrer du travail… J’ai beaucoup de chance, j’ai fini tôt aujourd’hui.

Elle a ensuite pointé ses cheveux et a dit: “Un peu gris… ah qui s’en soucie? Ça n’a pas d’importance, n’est-ce pas ? »

Natalie a poursuivi: “Je devais juste faire ça, je sais que c’est ennuyeux, je plisse les yeux – le soleil est sorti!”

Quelques jours avant que la star ne soit félicitée pour s’être démaquillée alors qu’elle regarde des mondes loin de son alter ego Sonia.

Le favori de la télé s’entraîne pour participer au marathon de Londres de cette année.

Le mois dernier, elle a partagé une photo de son fiancé rarement vu, Marc Humphries, qui travaille également sur la série à succès en tant que caméraman.

Le couple est ensemble depuis 2014 et s’est fiancé l’année suivante.

Ils partagent une fille appelée Joanie Elizabeth, sept ans.

Natalie a également une fille appelée Eliza issue d’une relation avec son ex Adam Cottrell.

