Natalie Cassidy est aux antipodes de Sonia Fowler alors qu’elle publie un hommage d’adieu à son collègue d’EastEnders

NATALIE Cassidy a regardé des mondes loin de Sonia Fowler alors qu’elle publiait un hommage d’adieu à son collègue d’EastEnders.

La femme de 39 ans est surtout connue pour avoir joué Sonia dans EastEnders – un rôle qu’elle tient depuis 1993.

Bbc

Natalie a joué Sonia dans EastEnders depuis 1993[/caption]

Mais l’actrice Natalie avait l’air complètement différente hier alors qu’elle partageait une photo avec son collègue d’EastEnders.

En plus d’une tenue glamour, les cheveux de Natalie étaient détachés et contrastaient fortement avec la queue de cheval de marque de Sonia.

Elle a légendé la photo: « Ma copine @laurasharp va me manquer. »

Natalie a récemment montré un look très différent après sa dernière séance d’entraînement pour le marathon de Londres.

Dans un clip, Natalie a plaisanté: «Un petit bonjour du visage de betterave.

« Je sais que tu aimes mes rougeurs alors j’ai juste pensé te montrer ce matin que mon visage est d’une couleur complètement différente de celle de mon cou.

« J’ai fait une course très courte et rapide, je me sentais bien. Bon mardi! »

Natalie a terminé pour la première fois la course gigantesque en 2019 et sa formation l’a aidée à jeter trois pierres incroyables à l’époque.

Elle s’est chargée cette année de collecter des fonds pour Alzheimer’s Research UK à la mémoire de Barbara Windsor.

Natalie, maman de deux enfants, a été rejointe en fuite en 2019 par les co-stars Adam Woodyatt, Emma Barton, Jamie Borthwick, Tanya Franks, Kellie Shirley et Jake Wood.

L’actrice a perdu trois pierres à l’entraînement pour le marathon de Londres avec ses co-stars et a parlé de son régime au podcast RunPod.

Natalie a expliqué: « J’ai appris à manger et à être à l’aise avec qui je suis… Vous devenez plus sage en vieillissant et je me sens beaucoup plus confiante et à l’aise. »