Natalie Cassidy d’EastEnders révèle un “nouveau travail très différent” alors qu’elle parle de la vie de maman

La star d’EASTENDERS, Natalie Cassidy, a plaisanté en disant qu’elle avait décroché un nouvel emploi.

L’actrice, surtout connue pour jouer Sonia sur le feuilleton de la BBC, a dit à ses fans qu’elle passait la nuit à conduire sa fille et avait lancé Nat’s Cabs.

Partageant une vidéo alors qu’elle préparait le dîner, Natalie a déclaré: “J’ai une annonce à faire, j’ai un nouveau travail ce soir. Non, pas de cuisine. Je suis chef tous les jours.

« Je suis très excité, c’est très différent de ce que vous avez l’habitude de me voir faire. Nat’s Cabs commence ce soir.

« Mon fils de 12 ans a organisé une fête. Elle rentre de l’école. Je dois ensuite la ramener à l’école à sept heures et demie, puis repartir et revenir la chercher à neuf heures. Je ne reviendrai pas avant neuf heures et demie. Environ 50 £ de carburant.

Elle a légendé le message: “Nouvelle alerte d’emploi. Cabines Nats. Et donc ça commence avec mon presque adolescent… des soirées, des discothèques et pas de rouge effronté pendant la préparation de notre dîner ! Elle en vaut la peine.

Natalie est maman d’Eliza, 12 ans, issue de sa précédente relation avec Ben Porter et partage Joanie, six ans, avec son partenaire Marc Husband.

Son personnage Sonia était au centre du dîner de Noël épique de Carter qui a vu Janine gronder une fois pour toutes.

Mais les choses s’améliorent pour son personnage après avoir rencontré le petit-neveu de Dot, Reiss Colwell, interprété par Jonny Freeman, et passé quelques jours romantiques avec lui.

Elle vient également d’hériter de la maison de Dot et de décrocher un nouvel emploi au cabinet médical, ce qui devrait lui faciliter la vie professionnelle.

Parlant de la façon dont la vie va s’améliorer, Natalie a récemment déclaré à propos de son personnage : « Soyons honnêtes, Sonia a été un peu misérable, non seulement misérable, mais elle avait beaucoup de choses à faire.

“Vous devez vous rappeler qu’elle est infirmière, elle travaille très dur, elle a Dotty sur son cas tout le temps, Dot n’est pas là.

“J’ai l’impression de dire au revoir à Dot et d’avoir ce phare lumineux [in Reiss] Entrez, j’ai l’impression que ça va être un moment vraiment excitant [for Sonia].

“Je ne peux pas trop en dévoiler mais avec tout ce que j’ai fait ces derniers temps, j’ai vraiment l’impression que vous voyez le côté comique de Sonia revenir et la lumière.

“Et j’apprécie vraiment ça parce que je ne l’ai pas fait depuis un moment et c’est vraiment spécial.”