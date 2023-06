Natalie Cassidy d’EastEnders regarde des mondes loin de Sonia avec un bronzage en spray et des boucles alors qu’elle se prépare pour le mariage

NATALIE Cassidy avait l’air complètement différente de son personnage EastEnders alors qu’elle montre sa transformation de mariage.

L’actrice s’est rendue sur Instagram pour révéler son nouveau look – et elle était à mille lieues de son personnage emblématique Sonia Fowler.

Natalie Cassidy d’EastEnders était tout sourire alors qu’elle plaisantait[/caption] Instagram/@natcass1

L’actrice de savon a montré son bronzage en spray et ses nouveaux ongles[/caption] Bbc

EastEnders Sonia Jackson ne sourit pas beaucoup ces jours-ci[/caption]

Dans la vidéo, les mèches brunes de la star d’EastEnders, Natalie, sont empilées sur sa tête en rouleaux, prêtes à être lâchées en grosses boucles rebondissantes.

En plaisantant avec ses fans, elle a déclaré: « Je n’ai été assise dans le jardin que pendant cinq minutes, regardez ma couleur. »

Souriant pour elle-même et faisant une drôle de tête, elle a ajouté : « En plaisantant, j’ai eu un bronzage en spray, je me suis fait faire les ongles, allons au mariage. »

Natalie, 40 ans, n’a pas pu s’empêcher de déplorer la chaleur de l’été, ajoutant en légende : « Soyez belle avec le rhume des foins.

Natalie, qui est maman de filles Eliza, 12 ans, et Joanie, six ans, a récemment montré un look très différent après une séance d’entraînement pour le marathon de Londres.

Elle a entrepris la tâche colossale cette année de collecter des fonds pour Alzheimer’s Research UK à la mémoire de Barbara Windsor.

Natalie a été rejointe en fuite en 2019 par les co-stars Adam Woodyatt, Emma Barton, Jamie Borthwick, Tanya Franks, Kellie Shirley et Jake Wood.

Leur équipe Barbara’s Revolutionaries a collecté plus de 100 000 £ pour les œuvres caritatives d’Alzheimer à l’époque, après que la légende de Peggy Mitchell a été diagnostiquée avec la maladie.

L’actrice a perdu trois pierres à l’entraînement pour le marathon de Londres avec ses co-stars et a parlé de son régime au podcast RunPod.

Natalie a expliqué: « J’ai appris à manger et à être à l’aise avec qui je suis… Vous devenez plus sage en vieillissant et je me sens beaucoup plus confiante et à l’aise. »

La magnifique Natalie a récemment participé au marathon de Londres en mémoire de sa copine Barbara Windsor[/caption]