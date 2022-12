Natalie Cassidy d’EastEnders regarde des mondes loin de Sonia alors qu’elle partage des photos rares avec son fiancé et leurs enfants

NATALIE Cassidy avait l’air bien loin de son personnage d’EastEnders, Sonia, alors qu’elle s’amusait en famille pendant la période des fêtes.

L’actrice de 39 ans a partagé une série de clichés à Noël la montrant en train d’embrasser son beau partenaire Marc Humphries.

Natalie Cassidy et son partenaire Marc avaient l’air très aimés[/caption] Instagram

La star ne ressemblait en rien à Sonia alors qu’elle célébrait Noël avec sa famille[/caption]

Très soignée en noir, Natalie a été soulevée dans les bras de Marc avant de poser avec ses filles Eliza et Joanie.

Elle a dit à ses abonnés que c’était “un grand jour de Noël”, ce qui était plus que ce que l’on peut dire pour son personnage à l’écran.

Sonia était au centre du dîner de Noël épique de Carter qui a vu Janine gronder une fois pour toutes.

Mais les choses s’améliorent pour son personnage après avoir rencontré le petit-neveu de Dot, Reiss Colwell, interprété par Jonny Freeman, et passé quelques jours romantiques avec lui.

Elle vient également d’hériter de la maison de Dot et de décrocher un nouvel emploi au cabinet médical, ce qui devrait lui faciliter la vie professionnelle.

Parlant de la façon dont la vie va s’améliorer, Natalie a récemment déclaré à propos de son personnage : « Soyons honnêtes, Sonia a été un peu misérable, non seulement misérable, mais elle avait beaucoup de choses à faire.

“Vous devez vous rappeler qu’elle est infirmière, elle travaille très dur, elle a Dotty sur son cas tout le temps, Dot n’est pas là.

“J’ai l’impression de dire au revoir à Dot et d’avoir ce phare lumineux [in Reiss] Entrez, j’ai l’impression que ça va être un moment vraiment excitant [for Sonia].

“Je ne peux pas trop en dévoiler mais avec tout ce que j’ai fait ces derniers temps, j’ai vraiment l’impression que vous voyez le côté comique de Sonia revenir et la lumière.

“Et j’apprécie vraiment ça parce que je ne l’ai pas fait depuis un moment et c’est vraiment spécial.”

Les choses s’améliorent pour Sonia dans la nouvelle année[/caption]