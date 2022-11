Natalie Cassidy d’EastEnders qualifie Bruno Tonioli de “menteur” alors que la paire s’affronte sur Blankety Blank

Natalie Cassidy d’EASTENDERS a qualifié Bruno Tonioli de “menteur” alors que le couple s’affrontait lors d’un épisode de Blankety Blank.

Le comédien Jo Brand, l’actrice Natalie Cassidy, la personnalité de la télévision femme d’affaires Sara Davies, le présentateur de télévision Konnie Huq, la star de télé-réalité et animateur de podcast Jamie Laing et le juge Strictly Come Dancing Bruno Tonioli ont rejoint le panel cette semaine.

Bbc

Bruno a révélé qu’il travaillait avec Sara Davies et qu’elle était une “prima ballerine” avec la meilleure posture[/caption]

Bbc

Natalie a appelé Bruno pour ne pas avoir dit la même chose à son sujet lorsqu’elle était sur Strictly et l’a traité de “menteur” pour avoir dit qu’il l’aimait[/caption]

Lors de l’épisode de samedi du jeu télévisé comique de la BBC, animé par Bradley Walsh, l’actrice d’EastEnders, Natalie Cassidy, a qualifié en plaisantant Bruno de “menteur”.

Lorsque Bradley a présenté les invités célèbres de l’émission, il leur a demandé s’ils avaient « travaillé ensemble auparavant » ou « se connaissaient » et Bruno a rapidement répondu : « Je sais quelque chose ! »

Il a ensuite expliqué comment il avait travaillé avec la personnalité de la télévision Sara Davies en disant qu’elle était “pratiquement une danseuse étoile, elle a la meilleure posture”.

Natalie n’a pas tardé à répliquer en plaisantant: “Tu n’as pas dit ça de moi quand je l’ai fait.”

En savoir plus sur Natalie Cassidy EFFRAYANT MIGNON Natalie Cassidy d’EastEnders partage une photo de sa fille avant Halloween NATURELLEMENT CHAUD Natalie Cassidy d’EastEnders ne ressemble en rien à Sonia Fowler alors qu’elle se glamise

Cette humidité a suscité des rires de tout le monde dans le studio alors que Bradley a interrogé Natalie sur son temps à travailler avec Bruno strictement.

Elle a dit: “Celui-ci était juge”, avant que Bruno n’intervienne: “J’ai été très gentil avec vous.”

Natalie a ensuite dit en plaisantant: “Vous mentez”, alors qu’elle lançait un regard peu impressionné aux caméras.

Bruno a riposté à Natalie et s’est exclamé : « Je t’adorais !





Natalie a participé à la septième série de Strictly Come Dancing en 2009 et à la neuvième série de Celebrity Big Brother.

Son partenaire professionnel était Vincent Simone et elle a été éliminée du concours à la cinquième place le 28 novembre 2009.

Cassidy a rejoint l’ancien acteur d’EastEnders James Alexandrou et Nina Wadia pour créer des courts métrages comiques pour BBC Raw Words, un site Web d’alphabétisation pour adultes.

Blankety Blank continue demain soir à 20h25 sur BBC One et iPlayer

Bbc