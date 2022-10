Natalie Cassidy d’EastEnders ne ressemble en rien à son personnage Sonia alors qu’elle se prépare pour les Attitude Awards

NATALIE Cassidy regarde des mondes loin de son personnage d’EastEnders après s’être glamour pour une soirée fastueuse.

L’actrice, xx, a séduit dans un tailleur-pantalon en velours noir alors qu’elle foulait le tapis rouge aux Attitude Awards de cette année à Londres.

Pennsylvanie

Natalie Cassidy est glamour pour les Attitude Awards 2022[/caption]

Bbc

L’actrice joue Sonia Fowler dans EastEnders[/caption]

Natalie a fait monter la température grâce à un débardeur sexy en dentelle sous sa veste et a ajouté de la couleur avec des chaussures moutarde et une pochette assortie.

La maman de deux enfants a complété son look en coiffant ses cheveux dans un joli chignon – loin du look terne habituel de Sonia Fowler à Walford.

Natalie a joué Sonia dans EastEnders depuis qu’elle avait 10 ans.

Au cours de sa carrière dans le showbiz, elle s’est souvent retrouvée sous les projecteurs en raison de son poids fluctuant.

EN SAVOIR PLUS SUR EASTENDERS ‘MA MÂCHOIRE A CHUTÉ’ Les fans d’EastEnders choqués alors que Kheerat attrape maman Suki en plein ébat LA NOYADE DE LONDRES EastEnders apporte un changement terrifiant au générique de clôture emblématique

Natalie a même sorti deux DVD de perte de poids ; Natalie Cassidy’s Then and Now en 2007 et The Perfect Ten en 2013.

S’ouvrant sur le podcast Comfort Eating with Grace Dent, l’actrice a récemment révélé la vérité derrière l’une de ses offres de DVD.

“J’étais très en surpoids et ils m’ont approché et m’ont dit écoutez, nous allons vous donner 100 000 £, nous allons vous mettre vraiment en forme et vous allez perdre quatre pierres”, a expliqué Natalie.

“J’étais comme, ‘Joyeux jours, allons-y’. J’ai juste pensé, ‘C’est beaucoup d’argent’ mais ce n’était pas la bonne chose à faire.





“Ce n’était pas le cas – vous perdez beaucoup de poids en trois ou quatre mois, douze ou seize semaines, peu de calories et vous vous entraînez tous les jours.

“Je suis arrivé là-bas, et dès que ce DVD est sorti, j’ai mangé pour l’Angleterre. J’ai repris tout le poids en huit semaines.

Alamy

Natalie a joué dans EastEnders depuis qu’elle a 10 ans[/caption]