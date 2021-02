Natalie Cassidy d’EastEnders a un tatouage secret qu’elle doit couvrir pour le tournage

Natalie Cassidy a dit qu’elle devait utiliser une couche de maquillage tous les jours sur le plateau pour couvrir un tatouage sur son poignet.

La star d’EastEnders, qui joue Sonia Fowler, a révélé le maquillage dans sa dernière offre Instagram alors qu’elle discutait du fait que Brian Conley était amené à jouer le long dernier père de Sonia.

«J’ai fini de travailler, je suis sur le point de rentrer chez moi, j’ai tellement de chance d’être au travail, je suis tellement reconnaissante d’être au travail», a-t-elle déclaré.

Dans la légende, elle a dit qu’elle se maquillait elle-même parce qu’elle n’avait aucun encrage.

Natalie s’est fait tatouer il y a dix ans en hommage à sa fille Eliza, avec les lettres E et C – les initiales d’Eliza – entourées de notes de musique et de cœurs.

Eliza, 10 ans, est la plus âgée de Natalie et le partage avec l’ex Adam Cottrell.

Pendant ce temps, Brian Conley a inscrit son nom pour le savon après l’avoir apparemment refusé deux fois auparavant.

Il jouera Terry Cant, le père de Sonia qu’elle a tenté de retrouver lors de scènes émouvantes l’année dernière.

Et après que sa recherche se soit avérée infructueuse, son arrivée surprise sur Albert Square se jouera sur nos écrans au printemps.

« Comme vous pouvez l’imaginer, être Londonien et faire maintenant partie d’EastEnders est un moment incroyable pour moi », a déclaré Brian.







«Je sais que mon père regarde d’en haut et dit: » Bien sur toi, fils! » C’était toujours son programme préféré.

«C’est donc un honneur de faire partie d’un spectacle aussi emblématique et de travailler avec une équipe incroyablement talentueuse devant et hors caméra.

« J’ai hâte de commander ma première pinte au Queen Vic. »

* EastEnders est diffusé les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur BBC One et BBC iPlayer.