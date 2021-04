Natalie Anderson d’EMMERDALE a révélé que son alter-ego de savon, Alicia Metcalfe, était secrètement calquée sur Katie Price.

La star de 39 ans a rejoint l’émission ITV en tant que personnage «impétueux» en 2010, quittant cinq ans plus tard.

ITV

Le personnage d’Emmerdale de Natalie, Alicia, était secrètement basé sur Katie Price[/caption]

S’exprimant lors de l’épisode de dimanche de Savon de la boîte, la beauté brune a avoué qu’elle craignait de ne pas pouvoir rendre justice à Alicia lorsque les patrons de savon lui ont donné le brief inspiré de Pricey.

Elle a expliqué: «Je n’ai pas auditionné pour mon rôle, je connaissais Gavin Blyth. Il était dans le département de presse quand je travaillais sur The Royal, et Steve November, qui était notre producteur là-dessus.

«Nous sommes restés en contact pendant un long moment, et donc ce rôle est apparu, et il m’a essentiellement appelé et m’a dit: ‘Veux-tu entrer dans le bureau?’ Alors je suis entré ce lundi et il m’a expliqué cette fille.

Natalie a poursuivi: «Il a dit: ‘Les talons doivent être plus hauts que hauts. Les jupes doivent être plus courtes que courtes. Elle a besoin d’avoir une attitude. Elle a besoin d’être impétueuse.

Getty – Contributeur

Elle a reçu le mandat d’imiter « l’extérieur impétueux » de Katie[/caption]

ITV

Natalie a rejoint Emmerdale comme Alicia en 2010[/caption]

Polycopié

Son personnage n’a pas perdu de temps à faire sa marque[/caption]

«’Nous voulons presque ce genre d’agressivité, Katie Price, un extérieur impétueux, et ensuite nous apprendrons à la connaître un peu plus tard.’

«J’ai dit: ‘Oh, je ne pense pas que je peux faire ça!’ – Je pense que vous devez frapper le sol en courant, et c’était effrayant pour moi.

Quand Alicia a été présentée pour la première fois à Emmerdale, Natalie a déclaré à propos de son personnage à l’écran: «Elle est audacieuse et cuivrée et elle a un extérieur assez dur.

Getty – Contributeur

Elle a été inspirée par Pricey[/caption]

Getty – Contributeur

Natalie a quitté le savon en 2015









«C’est une alpha-femelle extrêmement protectrice. Elle est comme une lionne de sa fierté, elle protégera sa famille de tout.

Natalie a également travaillé en étroite collaboration avec le département de maquillage et de garde-robe à l’époque pour s’assurer qu’Alicia avait l’air «aussi extrême que possible» – avec beaucoup de faux bronzage, d’extensions de cheveux et de longs ongles.

Le personnage est la mère de Jacob de Joe Warren-Plant, qui a été soigné par la pédophile Maya dans un scénario déchirant en 2019, qui avait convaincu certains fans à l’époque qu’Alicia reviendrait.