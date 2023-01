Natalie Anderson d’Emmerdale a l’air incroyable alors qu’elle se déshabille en bikini

La star de SOAP, Natalie Anderson, a pris l’expression «se détendre» un peu trop littéralement avec un plongeon glacé dans un bikini

L’actrice, mieux connue pour avoir joué dans Emmerdale et Hollyoaks, a partagé le moment où elle a essayé la thérapie par le froid pour la première fois – avec des résultats vraiment effrayants.

Instagram

Natalie a commencé la nouvelle année avec une thérapie par le froid[/caption] Instagram

Debout devant la neige, Natalie a embrassé le froid pour ses effets positifs sur votre santé[/caption]

Elle semblait cependant s’amuser, avec la star rayonnante alors qu’elle posait pour des photos.

“Apportez la neige!”, A-t-elle écrit. “J’ai plongé mon orteil dans la thérapie par le froid et j’ai vraiment adoré ça!”

“Ok, j’ai mis en bouteille un plongeon le lendemain de Noël, mais je suis définitivement absent cette année pour quelques trempettes dans l’eau froide ! @happihealings tu es responsable de ça !”

Elle a également révélé que cela avait eu un effet surprenant sur sa santé mentale, révélant : « L’anxiété est un enfoiré et quand ça va mal, se faire des amis avec le froid est un excellent moyen de le freiner.

“Alors cette année, je vais essayer de trouver l’Elsa qui est en moi. … voyons combien de bains d’eau froide je peux accumuler en 2023. »

La thérapie par le froid est devenue de plus en plus courante pour les muscles endoloris et tendus, réduisant ainsi l’inflammation. En conséquence, les athlètes comme les footballeurs sont connus pour avoir des bains de glace après l’entraînement.

On pense également qu’il peut avoir un effet positif sur le métabolisme, les niveaux d’énergie plus élevés et la concentration.

Natalie est surtout connue pour avoir joué Alicia Metcalfe dans Emmerdale, quittant le feuilleton en 2015 lorsque son personnage est parti pour une nouvelle vie au Portugal.

En 2021, elle a rejoint le casting de Hollyoaks en tant que DS Lexi Calder, mais a été tuée en septembre 2022 en tant que dernière victime du tueur en série tordu Silas Bissett.

Getty – Contributeur

La star est surtout connue pour ses rôles dans Hollyoaks et Emmerdale[/caption]