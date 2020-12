Peut-être que les rebondissements au conseil tribal ne sont pas une folie totale après tout.

Pendant deux saisons, Natalie Anderson s’est fait un nom comme l’une des concurrentes les plus difficiles Survivant a jamais vu. Après tout, elle est venue ce proche de gagner Survivor: Winners at War plus tôt cette année, même après avoir passé une grande partie de la saison isolée sur le bord de l’extinction, une plage abandonnée avec encore moins de commodités que l’île principale.

Mais lorsqu’on lui a demandé d’apparaître dans l’émission de télé-réalité à succès de MTV Le défi: agents doubles, le féroce concurrent était un peu nerveux.

«C’est tellement différent», expliqua Natalie à E! News exclusivement avant la première. « The Edge of Extinction a probablement été la chose la plus difficile que j’aie jamais faite de ma vie. Cela a fait de ma saison régulière Survivant ressemblent à des vacances à la plage. La chose à propos de Le défi cela me rend nerveux de vivre avec d’autres personnes dans des quartiers aussi proches. «

Natalie a poursuivi: « Je suis douée dans de très mauvaises situations. Je meurs de faim. Je suis bien d’être mal à l’aise. Pour moi, je préfère affronter tout le monde. Le défi et mettez-les au bord de l’extinction. «