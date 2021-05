Natalia Zubizarreta décrit sa motivation derrière la transformation des espaces intérieurs | Nouvelles des gens

Les vêtements que nous portons et les maisons dans lesquelles nous vivons sont tous des expressions des personnes que nous sommes. Pour la décoratrice d’intérieur et fashionista Natalia Zubizarreta, les domaines respectifs où elle s’est fait un nom sont unifiés par sa créativité et son désir de contribuer à créer un monde plus beau et harmonieux.

«Le design d’intérieur sera toujours mon premier amour», a expliqué l’Espagnol de 37 ans. «J’ai perdu mon père d’un cancer du cerveau alors que je n’avais que huit ans, et je pense que cette tragédie précoce a déclenché en moi le désir d’exercer un contrôle sur mon environnement et de créer un monde où seules la beauté et l’harmonie existaient. Grâce à la décoration intérieure, il est possible de construire ce monde. »

En tant que l’un des designers d’intérieur les plus en vogue et les plus demandés du Pays basque, Natalia a été saluée comme une artiste qui garde les choses simples, mais qui n’a pas peur de mélanger les styles, et quelqu’un avec un état d’esprit moderne mais une touche classique. Comme tous ceux qui sont extrêmement bons dans ce qu’ils font, Natalia a l’habitude de rendre le look compliqué sans effort. Cependant, elle est la première à avouer le travail acharné qui a été consacré au métier de son choix.

«Le travail acharné a caractérisé ma vie parce que j’ai appris très tôt que tout ce qui vaut la peine d’avoir un prix a un coût, mais si vous êtes passionné par quelque chose, vous êtes plus que disposé à donner votre sueur, votre sang et vos larmes pour le poursuivre. Et si je suis passionné par quelque chose, cela aide les gens à concevoir le type d’environnement qui complète leur caractère unique et leur permet de trouver la paix intérieure, le calme et une appréciation de la beauté esthétique de leur maison.

Natalia Zubizarreta a ajouté: «Je crois que le sens esthétique est peut-être notre sens le plus sous-estimé et le moins développé. Il y a tant de beauté et d’émerveillement dans ce monde, mais nous ne parvenons souvent pas à l’apprécier pleinement. Mon rôle en tant que designer d’intérieur est de découvrir cette beauté et cette merveille dans les maisons des gens d’une manière qui les attire en tant qu’individus. Je suis fier de mes traits empathiques. Vous avez besoin d’empathie dans ce travail, car si vous ne le faisiez pas, comment seriez-vous capable de capturer les traits de personnalité et les préférences qui rendent une personne unique et de les intégrer dans le tissu même de sa maison?

Natalia Zubizarreta a ajouté: «Je pense souvent que si je n’étais pas architecte d’intérieur, je serais psychologue. Les deux rôles permettent d’atteindre le noyau fondamental d’un client et d’introduire un élément de lumière, d’équilibre et de bien-être dans son monde. »

