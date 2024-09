Natalia Lafourcade se produira au Hollywood Bowl avec le LA Phil

Natalia Lafourcade est assise sur un banc, sa guitare à la main, au milieu du Blue Ribbon Garden, situé au sommet du Walt Disney Concert Hall. C’est un samedi maussade du début mai et l’auteure-compositrice-interprète lauréate d’un Grammy, originaire de la côte de Veracruz, au Mexique, porte un manteau beige par-dessus sa longue robe orange pour protéger sa silhouette menue du vent glacial. Devant elle se trouvent deux micros ; elle attend calmement le feu vert de l’équipe vidéo qui se tient à environ 5 mètres pour commencer à jouer.

Dès qu’elle reçoit son signal, Lafourcade gratte les notes d’ouverture de « Pajarito Colibrí », une ballade folk réconfortante tirée de « De Todas las Flores », son album le plus récent, sorti en 2022, qui sert d’appel à un colibri – ou, en fait, à toute personne qui écoute – pour qu’il prenne son envol et accomplisse son objectif.

« Tout ira bien, petit colibri, tu n’as pas peur de vivre », chante-t-elle d’une voix de soprano lyrique puissante qui remplit l’air et couvre le trafic du centre-ville voisin. « Tout ira bien, petit colibri, n’aie pas peur de vivre. / Tout ira bien, petit colibri, tu es venu dans ce monde pour être heureux. »

Comme s’ils avaient été appelés, un chœur d’oiseaux chanteurs se reposant dans les arbres du jardin commence à accompagner Lafourcade, transformant le tournage d’un clip vidéo pour promouvoir ses prochains spectacles au Hollywood Bowl (6 et 7 septembre) avec Gustavo Dudamel et le Los Angeles Philharmonic en le genre de performance d’un autre monde que ses fans attendent.

Au cours des deux dernières décennies, Lafourcade, qui a eu 40 ans en février, s’est imposée comme l’une des artistes les plus vénérées et les plus célébrées d’Amérique latine, gardienne du riche répertoire musical du Mexique et y ayant largement contribué. Ses 10 albums studio lui ont valu 17 Grammy Awards latins – le plus grand nombre pour une artiste féminine – et quatre Grammy Awards.

Lafourcade a fait son apparition sur la scène musicale en 2002 avec son premier album éponyme, une fusion de rock en espagnol, de pop, de jazz et de bossa nova qui a donné naissance à des tubes comme « En el 2000 » et « Busca un Problema ». En 2012, elle a sorti « Mujer Divina », un disque révolutionnaire qui rendait hommage au roi du boléro mexicain Agustín Lara à travers des interprétations modernes de ses ballades d’amour les plus populaires. Pour le réaliser, elle a fait appel à des collaborateurs comme la chanteuse folk indie américano-vénézuélienne Devendra Banhart, Emmanuel del Real de Café Tacvba et le légendaire guitariste tropicalia brésilien Gilberto Gil.

Trois ans plus tard, l’album Hasta la Raiz, qui met en valeur le lyrisme intimiste de Lafourcade, sort. Le single éponyme du LP, une ode à un ancien amant construite sur un riff de huapango, est sans doute le titre le plus apprécié de l’auteure-compositrice-interprète. On retrouve également sur le disque « Nada Es Suficiente », une cumbia électropop sur le sentiment d’insatisfaction dans une relation (le morceau se traduit par « rien n’est suffisant ») qui est devenue un succès encore plus grand après que Lafourcade l’a réenregistrée avec les maîtres de la cumbia sonidera Los Angeles Azules – cette version a été jouée plus de 2,1 milliards de fois sur YouTube depuis sa sortie. Elle a suivi « Hasta La Raiz » avec deux volumes de « Musas » (sortis en 2017 et 2018), une collection de reprises de classiques latino-américains traditionnels et de morceaux originaux enregistrés avec le duo de guitaristes Los Macorinos.

« J’ai eu l’impression d’avoir été frappée par un éclair qui m’a ancrée à la terre sous mes pieds », a déclaré l’auteure-compositrice-interprète Natalia Lafourcade à propos de sa première prestation au Hollywood Bowl en 2019. (Raul Roa / Los Angeles Times)

En 2019, Lafourcade s’est produite au Hollywood Bowl pour la première fois. Accompagnée de Dudamel et du LA Phil, elle a régalé les spectateurs pendant près de trois heures avec une liste de chansons qui allaient du son jarocho au rock en espagnol en passant par la cumbia. Dans une carrière riche en moments forts, Lafourcade considère ce concert comme l’un de ses moments les plus précieux en tant qu’artiste. C’était une expérience qu’elle pensait pouvoir reproduire un jour.

« J’ai eu l’impression d’avoir été frappée par un éclair qui m’a ancrée dans la terre sous mes pieds. À ce moment-là, j’ai su que je reviendrais et que je trouverais quelqu’un avec qui me connecter », a-t-elle déclaré, faisant allusion à Dudamel.

« C’était une soirée emblématique, l’une des plus grandes de l’histoire du Hollywood Bowl. Les Beatles, Jimmy Hendrix, il y a tellement d’histoire dans cet endroit et là-haut, il y a cette soirée avec Natalia Lafourcade », a déclaré le chef d’orchestre d’origine vénézuélienne, qui a fait un effort concerté pendant son mandat à la tête du LA Phil pour incorporer la musique latine dans la programmation de l’orchestre.

« C’est un privilège pour nous de jouer avec elle », a-t-il ajouté. « Los Angeles est une ville très latino, une ville très mexicaine. Avoir une représentante exceptionnelle de cette identité latino au Hollywood Bowl est très important et nécessaire. »

Lafourcade a sorti trois albums studio au cours des cinq années qui ont suivi ce concert mémorable : deux volumes de « Un Canto por México » (sortis en 2020 et 2021), des hommages à son pays d’origine qui comprennent des reprises de classiques comme « Cien Años », « Ya No Vivo Por Vivir » et « La Llorona », ainsi que des réinterprétations de ses propres chansons ; et « De Todas las Flores » (2022), son premier disque de matériel entièrement nouveau depuis « Hasta la Raíz ».

« De Todas las Flores » est un projet pandémique qui a pris deux ans à réaliser. Coincée chez elle à Veracruz et forcée de passer du temps avec elle-même, Lafourcade a revisité des fragments de chansons incomplètes enregistrées sur son téléphone et a contacté le musicien et producteur franco-mexicain Adán Jodorowsky, fils du cinéaste Alejandro Jodorowsky et de son ancien voisin à Mexico, pour l’aider à les étoffer. Le résultat final est l’album le plus vulnérable et le plus réfléchi de Lafourcade à ce jour, un album qui commence par la reconnaissance que nous venons sur cette terre seuls (« Vine Solita ») et se termine par un adieu à un être cher décédé (« Que te Vaya Bonito, Nicolás »). Entre les deux, il y a des chansons sur l’amour (« Mi Manera de Querer »), la guérison (« María la Curandera ») et le fait de laisser le vent vous emporter où il veut (« Viento »).

L’album a été bien accueilli, valant à Lafourcade trois Grammys latins — disque de l’année, album d’auteur-compositeur-interprète et chanson d’auteur-compositeur-interprète — et un Grammy pour l’album de rock latin ou alternatif, un prix qu’elle a partagé avec le rockeur colombien Juanes.

« J’ai l’impression que ce disque est un enseignement qui m’a appris la vie, la mort, les cycles, le temps. Il m’a aussi appris la patience et le calme, le repos, l’écoulement, le vol et l’abandon », a-t-elle déclaré.

« Je me souviens que peu de temps après la sortie de « De Todas las Flores », je me suis dit que je ne pouvais pas laisser passer sept ans avant de sortir un autre disque. Aujourd’hui, je n’en suis plus si sûr. Cette année, j’ai eu 40 ans et la grande question est devenue : « Et maintenant, où ? » Je pense que c’est merveilleux de pouvoir me poser cette question en sachant bien quel a été mon parcours. »

Pour l’instant, Lafourcade se concentre sur ses prochains concerts avec Dudamel et le LA Phil — en plus des deux dates au Hollywood Bowl, elle devrait se produire avec l’orchestre au Carnegie Hall de New York le mois prochain.

« Les moments où nous avons collaboré ont consisté à réunir nos deux mondes, nos deux univers et à voir quelle magie, quelle synergie et quelle alchimie cela apporte », a-t-elle déclaré, ajoutant que la liste des chansons de ces spectacles serait composée des chansons les plus symboliques de son parcours de plus de deux décennies.

Au-delà de cela, Lafourcade a laissé entendre qu’elle avait commencé à travailler sur certains projets qu’elle espère voir se concrétiser en 2025, même si rien n’est concret.

« Je ne suis pas pressée », a-t-elle déclaré. « J’essaie de faire les choses à mon rythme. J’ai finalement réalisé que cela fonctionnait pour moi. »