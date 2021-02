Natalia Bryant suit les traces de son père en se mettant sous les projecteurs.

La fille du défunt Kobe Bryant, Natalia a signé avec une agence de mannequins le lundi 8 février. Cela signifie que moins de trois semaines après ses 18 ans, sa fille aînée est sur le point de devenir la prochaine superstar de la famille.

IMG Models Worldwide a annoncé l’accord sur Instagram et l’a citée en disant: « Je me suis toujours intéressée à la mode depuis mon plus jeune âge. J’ai un amour pour l’industrie et depuis que je me souviens, je voulais faire du mannequinat. »

Elle a ajouté: « Il y a beaucoup à apprendre, mais je pense que c’est une excellente occasion pour moi d’apprendre et de m’exprimer de manière créative. »

Natalia a déclaré plus tard à ses 2,3 millions d’abonnés sur Instagram qu’elle était «plus que ravie et tellement honorée de faire partie de la famille IMG». L’agence représente également Ashley Graham, Gigi Hadid, Millie Bobby Brown et plus de modèles A-list.