Natalia Dyer, star de “Stranger Things”, reçoit des excuses sur TikTok d’une infirmière praticienne pour la suggestion de Botox

Un utilisateur de TikTok présente des excuses à la star de “Stranger Things”, Natalia Dyer.

Au cours du week-end, un injecteur cosmétique s’est rendu sur TikTok pour partager les procédures que Dyer, 27 ans, aurait pu faire pour “amincir” son visage et “ouvrir” ses yeux.

Après que la vidéo soit devenue virale et ait déclenché des réactions négatives, l’utilisateur de TikTok l’a retirée. L’injecteur a téléchargé des excuses où elle a dit qu’elle ne voulait pas “offenser” Dyer.

“Je voulais juste venir ici et clarifier les choses”, a-t-elle commencé sur TikTok. “Je ne voulais offenser personne, y compris Natalia. Je faisais simplement des suggestions, pas sur ce que vous devez faire, juste sur les possibilités.”

Elle a poursuivi: “En tant qu’injecteur avancé, c’est ce que nous faisons. Nous regardons les visages, nous évaluons et examinons les possibilités. Pas sur ce que vous devez faire ou ce que vous devez faire, ce ne sont que des options.”

L’utilisatrice de TikTok, qui est une infirmière praticienne esthétique certifiée, a noté dans sa légende que la vidéo de suivi était destinée à “nettoyer l’air”.

“En espérant clarifier les choses, je ne suggérais pas que Natalia AVAIT BESOIN de ce travail, c’était juste un exemple”, a-t-elle écrit. “Bien sûr, Natalia est absolument magnifique comme elle est… c’est pourquoi elle a tant de succès.”

Les représentants de Dyer et Wilson n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Après avoir suggéré que Dyer avait besoin de Botox dans ses muscles masséters pour affiner son visage et autour de ses sourcils pour “l’aider à ouvrir les yeux”, l’utilisateur des médias sociaux a montré une image photo-shoppée de ce à quoi Dyer ressemblerait après les injections.

“Commentez ci-dessous vos pensées ! Est-ce que nous l’aimons, est-ce que nous le détestons ?” dit-elle à la fin de la vidéo originale.

Bien que la vidéo ait été supprimée, les fans ont déplacé la conversation vers Twitter et ont partagé leurs réflexions.

“Je n’arrive pas à croire qu’elle ait effectivement ruiné le visage de l’une des plus belles femmes de tous les temps”, a écrit un utilisateur.

Un autre a ajouté : “J’ai l’impression que ses “masseters” sont ce qui est si unique et si joli dans son visage…”

Dyer, qui joue le rôle de Nancy Wheeler dans le hit Netflix, n’a pas abordé la vidéo virale TikTok et l’utilisateur des médias sociaux a désactivé tous les commentaires sur ses vidéos TikTok.

La quatrième saison de “Stranger Things” a été créée en mai, et la cinquième et dernière saison est en cours d’écriture et devrait sortir en 2024.