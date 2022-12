Natalia Bryant révèle le collier du surnom que Kobe Bryant lui a donné – Hollywood Life

Voir la galerie





Natalia Bryant19 ans, a un collier spécial qui rend hommage à son père Kobe Bryant qu’elle a montré dans une vidéo avec Vogue Beauty Secrets le 1er décembre. Natalia a brandi le collier en or qui dit “Slim” et elle a expliqué la signification de ce bijou sentimental.

“C’est un collier qui dit ‘Slim.’ C’était mon surnom en grandissant », a expliqué l’adolescent. «J’étais tellement eency-teency. Tous mes maillots disaient slim. Je n’ai pas grandi dans les maillots jusqu’à ce que je sois plus âgé. Alors mon père m’appelait toujours mince.

Natalia a montré un autre collier de la Fondation Mamba et Mambacita. “Et voici notre collier de notre fondation, la Fondation Mamba et Mambcaita. En fait, je porte ce médaillon avec moi tout le temps », a déclaré Natalia. “Cela dit ‘Le dévouement permet aux rêves de devenir réalité.’ Et c’est une citation de mon père. C’est donc quelque chose que je vis.

Natalia a perdu son père Kobe et sa sœur Gianna dans le tragique accident d’hélicoptère de janvier 2020. La légende de la NBA et Gianna ont été tuées avec sept autres personnes. La Fondation Mamba et Mabacita a été fondée après l’accident et se concentre sur la création d’opportunités pour les athlètes mal desservis, en l’honneur de Kobe et Gianna.

Depuis la tragédie, Natalia a commencé ses études à l’Université de Californie du Sud (USC). Quand elle est partie pour l’école, sa mère Vanessa Bryant a déclaré sur Instagram que dire au revoir à Natalia était “dur”. Vanessa l’élève avec les deux plus jeunes filles de Kobe, Bianka Bryant5, et Capri Bryant, 3, seule.

En août, Vanessa a marqué le 44e anniversaire de Kobe avec un hommage émotionnel sur Instagram où elle se souvenait de son défunt mari. Elle a posté une photo de Kobe de 2009, date à laquelle l’athlète a remporté son quatrième titre NBA avec les LA Lakers et son premier MVP des finales NBA. “Joyeux anniversaire bébé! Je t’aime et tu me manques tellement !” Vanessa a écrit.