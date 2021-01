Natalia Bryant réfléchit à une année dévastatrice qui a inclus la perte de son père Kobe Bryant et soeur Gianna.

Le jeune homme de 17 ans a participé au populaire défi «publier une photo» d’Instagram de fin d’année le mercredi 30 décembre et a partagé un certain nombre de photos significatives pour clôturer 2020. Pour l’invite de «u au plus bas mais personne ne savait, »elle a posté une photo d’elle-même debout à l’extérieur avec un sourire géant sur son visage.

« Je n’allais pas faire celui-ci, mais j’ai pensé que c’était important de partager parce que l’on ne sait jamais quand quelqu’un traverse des problèmes qui lui sont propres », a-t-elle légendé la photo. « Je pense vraiment qu’il est si important de trouver votre cercle proche de personnes de confiance et de pouvoir leur exprimer vos sentiments lorsque vous êtes déprimé ou que vous ne vous sentez pas comme vous-même. »

Natalia a souligné qu’elle avait pu s’appuyer sur des personnes proches d’elle tout au long de cette année difficile et qu’elle était toujours reconnaissante de son soutien continu.

Le mois prochain marquera un an depuis que Kobe et Gianna, 13 ans, sont morts dans un tragique accident d’hélicoptère.