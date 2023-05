Natalia Bryant est la stagiaire de Beyonce lors de la tournée Renaissance – Hollywood Life

Voir la galerie







Beyoncé a une nouvelle stagiaire : la fille de feu Kobe Bryant et sa femme vanessa20 ans Natalia Bryant. L’étudiant de l’Université de Californie du Sud a été inclus dans les longs crédits de la tournée mondiale de la Renaissance du gagnant du GRAMMY, qui a été publiée sur le site officiel de la production. Notamment, Natalia – qui se spécialise en cinéma à la prestigieuse université – est la seule stagiaire répertoriée sur le site Web aux côtés des directeurs musicaux, des chorégraphes, des danseurs, de l’équipe de garde-robe et bien d’autres.

Le stage intervient 15 mois seulement après que Natalia a également joué dans la campagne « HALLS of IVY » de Beyonce (qu’elle appelle « Auntie BB ») pour la ligne adidas X Ivy Park des superstars. La jeune femme alors âgée de 18 ans avait l’air si élégante dans un costume gris à carreaux surdimensionné avec un haut court pied-de-poule alors qu’elle posait pour une série de photos. Le look est resté sportif, bien sûr, avec une paire de baskets à plateforme approuvées pour l’an 2000 et des nattes inspirées de Baby Spice, ainsi qu’une manucure bleu vif pour ajouter une touche de couleur.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Natalia est également apparue dans d’autres campagnes en tant que mannequin, notamment une campagne pour Bvlgari avec sa mère Vanessa. Elle a également eu sa propre couverture de Vogue ado magazine, en plus de signer avec l’agence IMG.

Il semble que le stage de Natalia soit avec la société de Beyonce, Parkwood Entertainment, qui lui sert de propre maison de disques, de société de production et plus encore depuis sa création en 2010. « J’ai créé ma propre entreprise lorsque j’ai décidé de me gérer moi-même », L’enfant du destin a déclaré la chanteuse à l’époque, révélant qu’elle s’était inspirée d’une autre légende de la pop Madonequi a fondé Maverick en 1992.

« Il était important que je n’aille pas dans une grande société de gestion, je sentais que je voulais suivre les traces de Madonna et être une centrale électrique et avoir mon propre empire, et montrer aux autres femmes quand vous arrivez à ce stade de votre carrière vous n’êtes pas obligé d’aller signer avec quelqu’un d’autre et de partager votre argent et votre succès, vous le faites vous-même », a-t-elle également déclaré.

Plus à propos Beyoncé

Lien connexe En rapport: La setlist de la tournée « Renaissance » de Beyonce dévoilée : toutes les chansons jouées lors de la soirée d’ouverture

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.