Natalee Holloway suspecte Joran van der Sloot battu en prison, selon un avocat, et demande une meilleure sécurité

Joran van der Sloot, le principal suspect de la disparition en 2005 de l’adolescente américaine Natalee Holloway, a été battu dans une prison péruvienne au cours du week-end, selon son avocat, qui demande une meilleure sécurité pour son client.

Van der Sloot, 36 ans, est incarcéré à la prison à sécurité maximale de Challapalca à Lima, au Pérou. Il doit être extradé vers les États-Unis en relation avec la disparition de Holloway en 2005 lors d’un voyage de lycée à Aruba.

Bien qu’elle n’ait jamais été accusée de la disparition de Holloway, van der Sloot, une citoyenne néerlandaise, a été accusée d’avoir prélevé 25 000 $ d’acompte sur sa famille pour le faux emplacement de sa dépouille. Il a également été accusé d’extorsion et de fraude électronique dans le district nord de l’Alabama.

Van der Sloot a été condamné à 28 ans de prison par un tribunal péruvien pour avoir tué Stephany Flores à Lima en 2010 – exactement cinq ans après la disparition de Holloway.

Dans une plainte déposée lundi, l’avocat de Van der Sloot, Maximo Altez, a demandé que son client ait été impliqué dans une altercation au cours du week-end avec un autre détenu et a demandé qu’il soit transféré dans une aile séparée de la prison.

« Compte tenu du profil public de Joran Van der Sloot, il existe une inquiétude légitime concernant sa sécurité à l’intérieur de la prison », a écrit Altez. « Il faut s’assurer qu’il n’est pas victime de violences, d’agressions ou de toute forme d’abus de la part d’autres détenus. »

« Il est essentiel de se rappeler que toutes les personnes, quels que soient leurs antécédents ou les crimes commis, ont le droit d’être traitées avec dignité et respect. La réhabilitation et la réinsertion dans la société sont des objectifs importants du système pénitentiaire, et offrant un environnement sûr et sécurisé. l’environnement est essentiel pour atteindre ces objectifs. »

D’autres responsables, y compris d’Interpol, affirment que le passage à tabac présumé de van der Sloot n’a pas été confirmé et ont appelé au scepticisme jusqu’à ce que tous les faits soient connus.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement péruvien a déclaré qu’il autoriserait l’extradition de van der Sloot vers les États-Unis. Un responsable d’Interpol avait précédemment déclaré à Fox News Digital que l’extradition ne devrait pas avoir lieu plus tard que le 8 ou le 9 juin.

Adam Sabes et Michael Ruiz de Fox News ont contribué à ce rapport.