Natalee Holloway soupçonne Joran van der Sloot d’être extradé vers les États-Unis

Un suspect principal dans la disparition en 2005 d’un lycéen de 18 ans de l’Alabama sera temporairement extradé vers les États-Unis depuis le Pérou pour faire face à des accusations d’extorsion et de fraude électronique, ont annoncé mercredi des responsables péruviens.

Joran van der Sloot, un ressortissant néerlandais, est l’une des trois personnes vues pour la dernière fois avec Natalee Ann Holloway, dont la disparition d’Aruba a fait la une des journaux pendant des mois et a fait l’objet d’un téléfilm et d’une série documentaire. Holloway était en voyage à Aruba avec ses camarades de classe et ses accompagnateurs.