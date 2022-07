Nat Sciver et Alice Davidson-Richards frappent des centaines alors que l’Angleterre prend la tête de la première manche contre l’Afrique du Sud | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les temps forts alors qu’Alice Davidson-Richards et Nat Sciver frappent des centaines pour donner à l’Angleterre une avance en première manche sur l’Afrique du Sud à Taunton

Nat Sciver et la débutante Alice Davidson-Richards ont frappé des centaines de jeunes alors que l’Angleterre se remettait d’un effondrement au bâton pour se tailler une avance en première manche sur l’Afrique du Sud lors de la deuxième journée du test unique à Taunton.

Sciver (119no) et Davidson-Richards (107) ont uni leurs forces à 121-5, à quel point l’Angleterre traînait de 163, les hôtes perdant 5-56 une fois que la salve d’ouverture de 65 points de Tammy Beaumont et Emma Lamb avait été cassée.

Mais dans les souches, l’Angleterre avait pris un avantage de 44 points à 328-6, le partenariat au sixième guichet de Sciver et Davidson-Richards atteignant 207 avant que ce dernier ne soit éliminé pour le dernier ballon de la journée.

Sciver et Davidson-Richards réfléchissent sur leurs siècles avec Kass Naidoo de Sky Sports, Lydia Greenway et Charles Dagnall

La vice-capitaine Sciver a dépassé son précédent meilleur score de test de 88, établi à Taunton contre l’Australie il y a trois étés, et a ensuite atteint trois chiffres sur 182 livraisons alors que les courses arrivaient au galop après le thé.

Davidson-Richards a atteint le cap encore plus rapidement, à partir de 173 balles, puisqu’elle est devenue la deuxième joueuse anglaise à marquer un siècle lors de ses premières manches de test, après Enid Bakewell en 1968.

Le joueur de 28 ans n’est également que le deuxième débutant du test d’Angleterre, homme ou femme, à compiler une centaine et à prendre un guichet, après WG Grace en 1880 – un exploit que Jamie Overton a raté de peu lors du test masculin de la semaine dernière contre New Zealand à Headingley quand il est tombé pour 97.

Regardez le moment où Davidson-Richards a marqué cent lors de ses premières manches de test

L’emprise de l’Afrique du Sud sur le test féminin a dérivé alors qu’elles lançaient leurs spinners avant le deuxième nouveau ballon et que l’Angleterre traitait les courses, tandis que les touristes gaspillaient ensuite avec les ducs frais plus tard dans la soirée.

Sciver et Davidson-Richards ont pillé 152 points en 38 overs lors de la dernière séance alors que l’Angleterre a dépassé les 284 de l’Afrique du Sud, avec le licenciement tardif de Davidson-Richards – pris en retard sur Tumi Sekhukhune – ne prenant qu’une petite quantité de la brillance à l’arrêt.

L’Afrique du Sud prend le contrôle avant que l’Angleterre ne contrevienne

L’Afrique du Sud s’était installée dans une position de force réelle suite aux sorties post-déjeuner de Heather Knight (8), Sophia Dunkley (18) et Amy Jones (0).

La skipper anglaise Knight a été chassée dès le premier bal de la séance de l’après-midi, avec un bégaiement après avoir été appelée pour un simple risqué par Sciver la laissant à court de son terrain du côté du gardien.

Ce guichet a mis fin à une manche nerveuse de Knight qui a été abandonné avant la pause par le capitaine sud-africain Sune Luus au glissement, Luus étant repoussé par le gardien de guichet Sinalo Jafta plongeant à travers elle.

La capitaine anglaise Heather Knight a été absente pendant seulement huit

Dunkley et Jones sont ensuite tombés en l’espace de deux overs – Dunkley a coupé une balle pleine et oscillante d’Anneke Bosch (3-59) derrière alors que la couturière ajoutait à ses premiers scalps de Beaumont et Lamb, avant que Jones ne reçoive la sixième balle lorsque le spinner Nonkululeko Mlaba a dérapé une livraison.

Sciver a eu quelques frayeurs avant d’atteindre 20 – Jafta tâtonnant sur le côté de la jambe alors qu’une chance de souche allait mendier avant que la pâte ne passe juste devant Lizelle Lee au ravin.

Mais la suite a été sereine alors que la vice-capitaine anglaise a fait des centaines d’internationales consécutives après sa tonne contre l’Australie lors de la finale de la Coupe du monde à 50 ans en avril.

Le 119 de Sciver n'est pas sorti est son meilleur score de test, battant le 88 qu'elle a frappé contre l'Australie à Taunton en 2019

La seule expérience précédente de Davidson-Richards en Angleterre était de six internationaux de balle blanche en 2018, mais elle n’a montré aucune nervosité dans les blancs de test.

Le polyvalent a été particulièrement efficace pour conduire et traverser le hors-jeu, tout comme son compatriote débutant Lamb l’avait été plus tôt dans la journée lors d’une manche beaucoup plus courte de 38.

Lamb a frappé cinq fours au total avant d’être renversée à travers la porte par Bosch sur le trajet, avec ce guichet à quatre reprises après que Bosch ait piégé Beaumont lbw avec un in-swinger.

Lamb et Beaumont n’ont pas pu continuer et lorsque Knight, Dunkley et Jones sont tombés à bon compte, l’Angleterre était dans une situation difficile – mais maintenant c’est l’Afrique du Sud dans une position délicate.

Davidson-Richards et Sciver ont relancé l’Angleterre de 121-5 à Taunton

“Des débuts de rêve pour Davidson-Richards” – ce qu’ils ont dit

Alice Davidson-Richards, parlant à Sports du ciel: “Je n’ai littéralement pas les mots – c’était ridicule ! Je pensais que je deviendrais plus nerveux que moi. C’était vraiment spécial et agréable d’avoir quelqu’un que je connais depuis Dieu sait depuis combien de temps être si détendu. Cela m’a aidé. le chemin.”

Nat Sciver, parlant à Sports du ciel: “Je parie qu’il y a de bons clichés du visage d’Alice aujourd’hui ! Je pense que j’étais plus nerveux pour son siècle que le mien ! Qu’Alice s’intègre dans l’équipe et joue comme elle joue, c’est un début de rêve.”

