Nat Sciver-Brunt est « le meilleur au monde dans ce format », déclare l’entraîneur anglais Jon Lewis après un record ODI | Actualités sur le cricket

Nat Sciver-Brunt a réalisé un historique de 120 (74) à Leicester, enregistrant le siècle le plus rapide du cricket international féminin d’une journée sur 66 balles alors que l’Angleterre battait le Sri Lanka par 161 points pour décrocher une victoire en série 2-0.

Sciver-Brunt a battu le record de Charlotte Edwards depuis 11 ans après avoir remplacé Heather Knight en tant que capitaine, qui a raté son match pour cause de maladie.

« Elle est la meilleure au monde dans ce format et elle a montré pourquoi aujourd’hui », a déclaré l’entraîneur anglais Jon Lewis.

« Elle a joué de façon fantastique. Ce partenariat avec Maia (Bouchier) était tout simplement génial. Ils n’ont pris aucun risque, c’était bien calculé et Sciver-Brunt a frappé toutes les balles au sol et Maia a emboîté le pas. »

La polyvalente anglaise faisait sa 100e apparition à l’ODI et a reçu sa casquette des mains de Lauren Winfield-Hill, qui a fait ses débuts avec elle en 2013.

Sciver-Brunt est arrivé sur le terrain lorsque l’Angleterre est tombée à 18-2 après avoir perdu Tammy Beaumont (2) et Alice Capsey (6) en avantage numérique face au lanceur sri lankais Achini Kulasuriya et à la sertisseuse Udeshika Prabodhani respectivement.

Mais avant même que Sciver-Brunt n’atteigne son record historique, elle a atteint son demi-siècle après avoir frappé Inoka Ranaweera pendant trois quatre consécutifs, le premier guidé à travers le guichet central profond, puis deux tirs touchés au sol jusqu’à la limite longue.

« Après la série T20, quelqu’un m’a demandé ce qui nous manquerait chez Nat Sciver-Brunt et c’est son calme au milieu, quelque chose dont les autres joueurs se nourrissent, son réconfort dans l’équipe, c’est une joueuse de cricket fantastique », a ajouté Lewis.

Jon Lewis a décrit Nat Sciver-Brunt comme une joueuse de cricket et une personne fantastique après son siècle ODI record contre le Sri Lanka.



« Elle est une excellente communicatrice sur et en dehors du terrain et elle parle très bien du jeu. C’est une personne calme et humble et elle parle à toutes les filles de leur façon de jouer.

Sciver-Brunt a frappé 18 quatre et un six avant d’être finalement rattrapée de loin par Harshitha Madavi alors que l’Uptonsteel County Ground se levait pour applaudir ses majestueuses manches.

« C’était une pure masterclass, elle a marqué sur tout le terrain et avait l’air en contrôle total », a déclaré Winfield-Hill, commentateur de Sky Sports.

« Chaque fois qu’elle voulait une limite, elle l’a obtenu. Elle a marqué du pied avant et du pied arrière. Elle a juste le pouvoir de frapper la balle si fort sur le sol et a fait preuve d’innovation.

L'Angleterre Nat Sciver-Brunt produit une masterclass au bâton pour aider les hôtes à battre le Sri Lanka et à remporter la série 2-0.





« C’est une joueuse merveilleuse et ce, depuis plusieurs années. Aujourd’hui est un jour très particulier, elle est imposante et concluante avec son travail de pied.

« Dans le football féminin, beaucoup de joueuses avancent vers le guichet et peu de joueuses peuvent frapper la balle aussi fort qu’elle le peut. »

Winfield-Hill a ajouté : « Elle frappe du pied arrière et en utilisant la profondeur du pli, elle se donne un peu de temps supplémentaire.

« Il y a tellement de choses qu’elle exerce sur le quilleur, elle le fait sur tous, les fileurs et les sertisseurs, et c’est difficile de jouer contre un joueur comme celui-là. »

Sans surprise, Sciver-Brunt a été nommée joueuse du match et, dans l’interview d’après-match, a salué la performance de son équipe.

Nat Sciver-Brunt discute de son record du siècle le plus rapide pour l'Angleterre et des frustrations de ne pas pouvoir jouer aux quilles récemment en raison d'une blessure.



« Je suis vraiment heureux de frapper comme je l’ai fait et de continuer ce que je faisais contre l’Australie également », a déclaré Sciver-Brunt.

« Habituellement, les casquettes commémoratives n’étaient pas très bonnes, alors j’ai changé le vaudou autour.

« La décision de ne pas jouer après Ashes était de donner un peu de repos au corps. J’ai suivi l’entraînement sans avoir à me précipiter et à tout faire tout le temps. C’était plutôt sympa.

« J’ai hâte de reprendre le ballon. Quand vous jouez, vous voulez influencer dans toutes les parties du jeu, c’est la meilleure partie d’être un joueur polyvalent. »

Les quilleurs anglais ont contribué à compléter la performance de leur capitaine suppléant après avoir éliminé le Sri Lanka pour 112, avec Charlie Dean récoltant cinq guichets, Lauren Filer terminant à 3-30 et Mahika Gaur à 1-29.

