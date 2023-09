Nat Phillips : le Celtic recrute le défenseur de Liverpool pour un prêt de six mois | Actualités footballistiques

Le défenseur de Liverpool Nat Phillips a rejoint le Celtic en prêt jusqu’en janvier 2024.

Le joueur de 26 ans est diplômé de l’académie de Liverpool et a disputé 29 matches avec la première équipe, marquant un but.

Il devient la huitième recrue estivale du Celtic, le milieu de terrain de Benfica Paulo Bernardo étant également en pourparlers pour un transfert à Parkhead.

« Je suis vraiment excité. Quand j’ai entendu parler de l’intérêt, cela m’a enthousiasmé », a déclaré Phillips, qui a déjà bénéficié de prêts à Bournemouth et Stuttgart.

« Il y avait quelques autres options qui ne me faisaient pas vraiment ressentir la même chose que celle-ci, donc j’avais vraiment hâte de franchir la ligne d’arrivée et je suis ravi d’être ici maintenant.

« C’est un club tellement énorme, les aspirations du club, le niveau auquel il concourt, le fait qu’ils soient en Ligue des champions cette année et la mentalité du club : ils veulent être des gagnants dans tout ce qu’ils font. »

Le manager du Celtic, Brendan Rodgers, a ajouté : « Nous sommes ravis d’amener Nat au Celtic et nous sommes impatients de travailler avec lui dans les mois à venir.

« Il a été bien documenté que c’est un domaine de l’équipe que nous devions examiner à court terme en raison d’un certain nombre de blessures que nous avons subies, et nous sommes donc heureux que Nat fournisse ce soutien défensif au sein de l’équipe.

« Nat arrive avec l’expérience d’avoir joué pour un autre grand club à Liverpool et ces expériences lui seront très utiles ici au Celtic.

« Je sais qu’il est ravi de cette décision et qu’il a hâte de travailler avec le reste de l’équipe ici. »

