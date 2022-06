Nat Metcalf dirigera la défense du titre de l’Angleterre aux Jeux du Commonwealth Netball à Birmingham | Nouvelles du netball

Nat Metcalf a été sélectionné comme capitaine de l’Angleterre pour les Jeux du Commonwealth de cet été

Nat Metcalf a été nommé capitaine de l’Angleterre pour les Jeux du Commonwealth et dirige une équipe expérimentée visant à défendre son titre à Birmingham cet été.

L’équipe d’Angleterre a remporté une médaille d’or dans un style dramatique sur la Gold Coast en 2018, Helen Housby prenant le coup gagnant dans les dernières secondes contre les leaders mondiaux, l’Australie.

La médaille d’or était la première de l’Angleterre dans une compétition de netball aux Jeux du Commonwealth. La compétition comprend les principales nations mondiales de netball et est une compétition de pointe dans le sport, le netball ne faisant actuellement pas partie des Jeux olympiques d’été.

En tant que capitaine pour la compétition de cet été, Metcalf prend la place de Serena Guthrie, qui a annoncé sa grossesse plus tôt cette saison et sa retraite du sport.

Metcalf a joué un rôle central dans la saison parfaite de Manchester Thunder pour gagner dans la Vitality Netball Superleague et a déjà dirigé l’Angleterre en tant que capitaine, avec un grand succès.

Équipe d’Angleterre de netball Eleanor Cardwell Jade Clark Beth Cobden Sophie Drakeford Lewis Stacey Francis Bayman Layla Guscoth Jo Harten (vice-capitaine) Hélène Houby Laura Malcom Mentor Géva Nat Metcalf (capitaine) Eboni Usoro-Marron

« En grandissant, j’ai toujours voulu jouer pour l’Angleterre et on m’a demandé d’être le capitaine de l’équipe, c’est plus que je n’aurais jamais pu imaginer », a déclaré le milieu de terrain du Manchester Thunder. « Je me sens vraiment honoré d’avoir été invité et j’espère rendre tout le monde fier.

« Avoir la chance de représenter l’équipe d’Angleterre à domicile devant nos incroyables fans est tellement excitant. Avoir l’opportunité de porter la robe rouge pour l’Angleterre est toujours un honneur et j’ai hâte de voir ce que nous pouvons faire en tant qu’équipe ensemble à Birmingham. »

Metcalf dirige une équipe expérimentée de 12 athlètes sélectionnés par l’entraîneur-chef Jess Thirlby, qui compte 925 sélections entre eux et 21 apparitions aux Jeux du Commonwealth.

Helen Housby et Jo Harten comptent 183 sélections à eux deux et reviennent dans le cercle anglais pour cette compétition à domicile

Housby revient avec son compatriote australien Jo Harten, qui a été nommé vice-capitaine. Eleanor Cardwell de Thunder profitera de sa première expérience des Jeux du Commonwealth et complétera les principales options de tir de l’Angleterre.

Sophie Drakeford-Lewis ajoute de la polyvalence en étant capable de performer dans les positions d’attaque de but et d’attaque sur les ailes. Laura Malcolm donne également à l’entraîneur-chef Thirlby un certain nombre d’options, avec sa capacité à performer fortement en portant l’un des trois dossards à mi-terrain.

Équipe d’Angleterre – Calendrier des Jeux du Commonwealth vendredi 29 juillet Angleterre vs Trinité-et-Tobago samedi 30 juillet Angleterre vs Malawi lundi 1er août Angleterre contre Irlande du Nord mardi 2 août Angleterre vs Ouganda jeudi 4 août Nouvelle-Zélande contre Angleterre samedi 6 août Demi-finale dimanche 7 août Final

L’Angleterre a remporté sa première médaille d’or majeure aux Jeux du Commonwealth sur la Gold Coast en 2018

Beth Cobden et Jade Clarke sont deux des sept membres de l’équipe qui ont remporté la victoire sur la Gold Coast aux Jeux du Commonwealth de 2018.

Clarke est l’international anglais le plus capé. Elle ajoutera à ses 185 sélections à Birmingham et le tournoi sera ses cinquièmes Jeux du Commonwealth, après avoir fait ses débuts en compétition en 2006.

En défense, Thirlby a réuni plusieurs des individus les plus expérimentés d’Angleterre. Layla Guscoth s’élancera devant une foule locale à Birmingham et cherchera à mettre sa déception de blessure à la Coupe du monde de netball 2019 derrière elle.

Geva Mentor, qui a été sélectionné pour la première fois avec l’Angleterre en 2000 et compte 153 sélections, est sélectionné aux côtés d’Eboni Usoro-Brown et de Stacey Francis-Bayman. Le trio arrivera tous à Birmingham, apportant d’excellentes informations sur leur jeu de netball national dans la compétition australienne Suncorp Super Netball.

Geva Mentor a déjà remporté des médailles à trois Jeux du Commonwealth en 2006, 2010 et 2018

Imogen Allison, Funmi Fadoju, George Fisher et Hannah Joseph sont nommés réserves anglaises pour la compétition qui débute le 29 juillet.

L’Angleterre est dans le groupe B aux côtés de Trinité-et-Tobago, du Malawi, de l’Irlande du Nord, de l’Ouganda et de la Nouvelle-Zélande. L’équipe ouvrira le tournoi et disputera le match d’ouverture le premier jour contre Trinité-et-Tobago à la NEC Arena.

Jeux du Commonwealth – 29 juillet au 7 août, NEC Arena groupe A Groupe B Australie Nouvelle-Zélande Jamaïque Angleterre Afrique du Sud Malawi Écosse Ouganda Pays de Galles Trinité-et-Tobago Barbade Irlande du Nord

« L’équipe nous permet la couverture de position et la diversité pour pouvoir contrer n’importe lequel de nos adversaires les plus coriaces », a noté Thirlby.

« Chaque joueur sait à quoi ressemble la finale du netball et ce qui est requis, beaucoup venant de ceux qui sont au cours de leurs saisons nationales à la maison et à l’étranger, ce qui est inestimable.

« Avec ces expériences, nous pouvons continuer à créer une dynamique dans notre préparation finale et le leadership collectif à travers ces 12 est exceptionnel et l’une de nos plus grandes forces.

« Nous sommes impatients de jouer dans un autre grand tournoi et de représenter nos fans à domicile si peu de temps après Liverpool en 2019, quelque chose qui ne se reproduira probablement pas de notre vivant et que nous ne tenons pas pour acquis. »

L’équipe s’est maintenant envolée pour l’Afrique du Sud pour un camp d’entraînement, les membres basés en Australie se retrouveront dans quelques semaines après la conclusion de la série finale de Suncorp Super Netball.

Equipe d’Angleterre : Eleanor Cardwell, Jade Clarke, Beth Cobden, Sophie Drakeford-Lewis, Stacey Francis-Bayman, Layla Guscoth, Jo Harten (vice-capitaine), Helen Housby, Laura Malcolm, Geva Mentor, Nat Metcalf (capitaine) et Eboni Usoro-Brown.