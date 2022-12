Nastya Yabkovska – Section locale de Shaw

DIXON – Entre deux regards par la fenêtre de son deuxième étage, Nastya Yabkovska, 7 ans, chevauchait avec un ou ses deux petits frères jumeaux, Roman et Bohdon, 3 ans. Ils luttaient, jouaient à des jeux et regardaient des dessins animés dans leur langue maternelle. La jeune femme a récemment appelé Dixon chez elle après que les parents Oleg Yabkovskyi et Oksana Yabkovskya aient été aidés à s’éloigner de la douleur et de la laideur de l’Ukraine.

J’ai rencontré la famille la semaine dernière alors que je travaillais sur une histoire de réfugiés ukrainiens qui sera bientôt publiée. Pendant l’interview, j’ai vu les enfants faire ce que les enfants font. J’étais particulièrement curieuse des pensées qui traversaient l’esprit de Nastya alors qu’elle regardait Dixon. Les garçons sont probablement trop jeunes pour saisir pleinement le changement de circonstances, mais cet élève de deuxième année, s’adapter à une nouvelle école, dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays doit être une tâche ardue. Et malgré cela, vous pouviez silencieusement voir les roues tourner, absorbant son nouvel environnement avec une excitation contenue et certainement un sentiment de soulagement.

Je suis entré dans cette mission en m’attendant à un groupe de personnes perdues et tristes, se cachant des horreurs de la guerre. Ce que j’ai découvert était loin d’être ça. Des gens positifs et heureux avec des personnalités brillantes et une attitude pleine d’espoir mais pragmatique. Leurs amis et leur famille sont toujours en danger dans leur pays d’origine, et cela ne les échappe pas. Mais en ce moment, ils ont l’un l’autre et une communauté embrassante et un regard confiant vers l’avenir.

