Nastia Liukin admet que les “forces spéciales” se sont senties comme des Jeux Olympiques : Exclusif – Hollywood Life

Crédit d’image : RENARD

Nastia Liukin passe de la scène olympique à Forces spéciales. Le quintuple médaillé olympique est l’une des recrues célèbres de FOX’s Forces spéciales : le test le plus difficile au monde. Elle a parlé EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie pourquoi elle a décidé de se lancer dans cette série dure comme des clous.

“Je pense [it was] un peu d’inconnu et cette peur. C’était depuis 2008, lorsque j’ai remporté les Jeux olympiques, que j’ai ressenti tous ces sentiments et depuis lors, je cherche quelque chose qui me fasse ressentir [like that]”, a déclaré Nastia HollywoodLa Vie au Forces spéciales événement tapis rouge.

Nastia a passé des années à s’entraîner pour les Jeux olympiques et a participé aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, devenant la championne olympique du concours multiple 2008. Après les Jeux olympiques, Nastia avait l’impression qu’elle “ne ressentirait plus jamais ce sentiment ou quelque chose de cette ampleur”. C’était jusqu’à Forces spéciales est venu seul.

“Je l’ai fait DWTS et c’était incroyable et amusant, mais ce n’était pas du tout proche de ça », a-t-elle poursuivi. « Ne rien enlever à ce spectacle. C’était incroyable. Mais je pense me mettre et me pousser à la limite physique [and being] mentalement, physiquement, émotionnellement mal à l’aise. C’était quelque chose que je savais arriver. Mais je n’avais pas réalisé à quel point toutes ces choses seraient extrêmes.

La gymnaste a rappelé la “force mentale” qu’elle avait pour gagner les Jeux Olympiques. “Je savais que ça existait, mais je n’ai jamais vraiment eu à l’utiliser à ce niveau jusqu’à ce moment… Ma peur était que ça n’existe plus”, a révélé Nastia. « J’ai pensé que c’était peut-être quelque chose qui s’en allait quand on n’avait pas à l’utiliser. Et j’ai rapidement réalisé que la force mentale et la ténacité, j’y suis revenu en quelques instants.

L’homme de 33 ans a ajouté: «Vous devez parfois creuser un peu plus quand vous ne l’utilisez pas tous les jours, n’est-ce pas? Mais ce fut un moment très révélateur pour moi : ne vous mettez pas dans une case. Ne vous limitez pas. Vous êtes aussi fort, dur, peu importe, que vous pensez l’être… Nous sommes tous nos plus grands critiques et nos propres limites.

Nastia sera confrontée à des défis exténuants inspirés du processus de sélection actuel des forces spéciales. Ses collègues recrues comprennent Jamie Lynn Spears, Beverly Mitchell, Danny Amendola, Kenya Moore, Gus Kenworthy, Kate Gosselinet plus. Forces spéciales : le test le plus difficile au monde sera diffusé les mercredis sur FOX.

