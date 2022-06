Nasser Hussain : Les fans adorent le cricket anglais | Jack Leach : “Je n’ai jamais rien vécu de tel” | Nouvelles du cricket

Ollie Pope a montré une nouvelle confiance retrouvée sous Brendon McCullum alors qu’il terminait la quatrième journée à Headingley 81no.

Nasser Hussain a admis qu’il avait “tort” de juger la nouvelle marque de cricket anglaise avec des fans anglais appréciant le style divertissant que le nouvel entraîneur Brendon McCullum et le skipper Ben Stokes ont inculqué à l’équipe Test.

Après quelques années turbulentes, le nouveau régime de McCullum et Stokes a été celui qui a prêché le cricket positif et offensif, se concrétisant une fois de plus le quatrième jour à Headingley avec Jack Leach (5-66) prenant son deuxième tir à cinq guichets avant Ollie Pope (81no) a pris le contrôle avec la batte lors de la séance du soir.

Tout en maintenant à l’origine son scepticisme quant à la nouvelle marque de cricket de test anglais, Hussain a admis qu’il s’était trompé sur le fait que les fans anglais se concentraient uniquement sur l’obtention d’un résultat gagnant.

“J’ai été le premier à soulever Keysy (Rob Key) quand il a dit que nous allions jouer dans un style différent et une marque différente et j’ai dit que ces fans voulaient juste une marque gagnante et un style gagnant et je me suis trompé. “, a déclaré Hussain.

“Ces fans veulent voir ce style de cricket et gagner est un bonus s’ils gagnent 3-0 et gagnent les trois comme ça.

“Mais ce que nous voyons de ces fans, ils aiment ce qu’ils voient au milieu.

“La marque et le style de cricket sont importants.”

En entrant dans la série, Pope était sous pression pour prendre la troisième place dans l’ordre des frappeurs, mais a prouvé sa valeur et se dirige vers la séance du matin le cinquième jour avec son troisième Test cent en ligne de mire.

Pour Simon Doull de Sky Sports, l’attitude du nouvel entraîneur de test McCullum aura été un élément essentiel pour donner au batteur de Surrey la confiance nécessaire pour attaquer sur la scène internationale de la même manière qu’il le fait au niveau du comté.

“Je pense juste qu’il a un peu plus de confiance”, a ajouté Doull.

“Nous parlons de ce 100 à Nottingham, il respire la confiance au niveau du comté, il se pavane comme quelques autres joueurs de Surrey qui l’ont précédé.

“Il se pavane au niveau du comté et il l’intimide et le dirige, mais il n’a pas tout à fait trouvé cela au niveau international.

“Ce n’est pas une question de capacité, c’est une question d’attitude et de conviction et de savoir qu’il ne sera pas abandonné s’il a quelques échecs.

“Je sais juste que Brendon McCullum dira ce genre de choses à ces types de joueurs – ne vous inquiétez pas d’être abandonné la semaine prochaine, ou le mois prochain ou le mois d’après.

“Ce n’est pas de cela qu’il s’agit, si vous ne pouvez pas profiter de ce qui se passe ici, en ce moment.”

Leach: la confiance de Ben Stokes est sans précédent

Les éloges pour le nouveau style de jeu de l’Angleterre sont également venus du vestiaire, le lanceur Leach révélant que c’est la confiance de Stokes dans ses joueurs qui donne à chacun la liberté de jouer d’une manière aussi offensive.

“Grande journée pour les garçons”, a déclaré Leach.

“La façon dont nous avons frappé là-bas était incroyable et une belle journée.

“C’était très spécial ici à Headingley, j’avais de bons souvenirs de 2019 et du premier match ici et j’ai apprécié.

“Je veux contribuer aux victoires, donc j’aime vraiment travailler avec Stokesy.

“Alors je dis qu’en est-il du milieu du dos et il dit non.

“C’est vraiment offensif et j’apprécie aussi le bowling comme ça.

“[Under Stokes] c’est vraiment offensif et j’apprécie vraiment le bowling offensif.

“La confiance de Stokesy dans ses décisions mais aussi nous en tant que joueurs – je n’ai jamais rien vécu de tel. C’est très spécial d’en faire partie et c’est à Stokesy et Baz (l’entraîneur de test Brendon McCullum) d’avoir mis cela en place.”

