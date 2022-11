Nasser Hussain : Les courses sont plus importantes que le style pour les frappeurs anglais au Pakistan | Nouvelles du cricket

L’ancien capitaine anglais et analyste de Sky Sports Cricket, Nasser Hussain, a déclaré que malgré l’appétit de Brendan McCullum et Ben Stokes pour une marque de cricket passionnante, les courses restent la principale devise des frappeurs anglais.

Parlant sur Sky Sports Cricket dernier Vodcast, tourné vers la tournée test de l’Angleterre au Pakistan, en direct sur Sports du ciel, Hussain et son compatriote ancien capitaine anglais Michael Atherton ont loué la capacité de McCullum et Stokes à attirer des frappeurs multiformats pour jouer au test de cricket.

Cependant, Hussain a ajouté que malgré le désir des dirigeants d’avoir une marque de cricket passionnante, les courses restent la priorité absolue.

“L’un des contextes importants de cette tournée est qu’il y a là-bas un jeune groupe de batteurs anglais qui sont multi-formats, comme [Liam] Livingston, [Ben] Duckett qui est de retour, [Will] Valets, [Harry] Brook”, a déclaré Atherton.

“Et si Test cricket et cette série les attrapent, il y a une chance de les conserver dans tous les formats plutôt que de voir un certain nombre d’entre eux disparaître au T20.”

Hussain a ajouté: “Je suppose que c’est lié à la marque. Lorsque Rob Key est arrivé pour la première fois, il a parlé de la marque de cricket, et c’est lié à cela.

“C’est une excellente déclaration que Stokes et McCullum aient obtenu Livingstone, Duckett, que ces joueurs multiformats achètent la marque de test de cricket qu’ils veulent jouer.

“Je vais juste ajouter une mise en garde, une condition : la monnaie est toujours en cours.

“Vous regardez Alex Lees, il a joué dans les Caraïbes comme il voulait jouer, il a ensuite joué l’été dernier comme Stokes et McCullum voulaient jouer, n’a pas obtenu les points nécessaires et a été exclu.

“Donc, si je donnais un conseil à un jeune joueur, vous ne serez jugé que sur les courses. Pas la façon dont vous jouez, même si Stokes et McCullum disent:” Nous voulons ce type de joueurs.

“Si vous obtenez des points, les joueurs de type Alastair Cook peuvent toujours jouer dans cette équipe car ils ont obtenu les points.

“Alors allez-y, c’est toujours la devise pour rester sur le côté.”

L’importance de Stokes dans ce projet anglais

Michael Atherton de Sky Sports Cricket…

“L’importance de Stokes dans ce projet, c’est un peu comme Virat Kohli en Inde.

“Kohli est le joueur de cricket le plus important d’Inde, et donc probablement du monde, et il était très fort : “Je pense toujours que le test de cricket est une chose intéressante dans laquelle s’impliquer”, et donc les jeunes joueurs ont suivi cela.

“Stokes dit à Livingstone:” Oubliez le Big Bash et les 150 000 £, venez jouer au test de cricket pour nous au Pakistan “. C’est un homme très difficile à dire non, c’est Ben Stokes.

“Donc, avoir un joueur de cette stature, de ce charisme et de cette importance, qui apprécie toujours le match de cinq jours, est une grande chose.”

Nasser Hussain de Sky Sports Cricket…

“Complètement. Et cela envoie un message non pas à Livingstone, mais à tout le monde en dessous et à tous les gars qui passent.

“Mais c’est plus amusant quand vous vous débrouillez bien. Alors Jason Roy a été essayé dans ce genre de rôle dans les Cendres. Cela ne fonctionne que si vous obtenez des courses et que vous vous amusez.

“Parce que sinon, comme nous le savons, le test de cricket devient difficile.

“Mentalement, vous feriez mieux de vous assurer que vous faites cela pour les bonnes raisons, car ce format vous testera plus que tout autre. Je peux vous le garantir.

“Si vous n’y adhérez pas complètement, à la fin, il y a toujours un œil sur l’option légèrement plus facile du cricket à balle blanche.”

