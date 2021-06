Expert en cricket et chroniqueur







Il y avait de la frustration pour Kyle Jamieson et ses coéquipiers néo-zélandais alors que l’Angleterre refusait de poursuivre l’objectif de 273 à Lord’s

Nasser Hussain a critiqué l’Angleterre pour avoir montré « aucune intention du tout » en refusant de tenter une course-poursuite lors de la dernière journée du premier test contre la Nouvelle-Zélande.

Le capitaine des Black Caps, Kane Williamson, a offert à l’Angleterre une généreuse déclaration à Lord’s, leur fixant un objectif de 273 sur 75 overs possibles – mais l’équipe locale a commencé lentement et n’a jamais accéléré.

L’ouvreur Dom Sibley a passé plus de cinq heures dans le pli pour ses 60 invaincus et Williamson a finalement accepté d’annuler le concours juste après 19 heures, avec l’Angleterre sur 170-3 à partir de 70 overs.

Mais le spécialiste de Sky Sports Hussain a estimé que les batteurs auraient dû au moins au début faire un plus grand effort pour faire pression pour la victoire – d’autant plus que le match a donné aux spectateurs leur première occasion de regarder Test cricket en Angleterre en personne depuis le début de la pandémie de Covid-19.

3:16 Joe Root dit que la course poursuite de l’Angleterre ne s’est pas tout à fait concrétisée car ils n’ont pas atteint l’objectif de la Nouvelle-Zélande Joe Root dit que la course poursuite de l’Angleterre ne s’est pas tout à fait concrétisée car ils n’ont pas atteint l’objectif de la Nouvelle-Zélande

« Il ne semblait y avoir qu’une seule équipe désireuse de gagner et c’est pourquoi Kane Williamson est resté, même à la fin.

« Il aurait pu serrer la main à 15 reprises, mais il ne l’a pas fait parce que c’était lui qui jouait le cricket positif.

« Je comprends pourquoi l’Angleterre ne l’a pas fait – il faut le replacer dans son contexte. Ils ont perdu leurs trois derniers matches de test, il n’y a pas de Jos Buttler, pas de Ben Stokes.

« S’ils jouaient, je pense qu’il y aurait eu plus d’intention. Ils essaient d’occuper le pli et la batte longtemps, c’est ce qu’ils ont demandé à Dom Sibley de faire et c’est ce qu’il a fait.

Dom Sibley a battu pendant plus de cinq heures pour terminer invaincu sur 60 lors du premier test à Lord’s

« Ils se retrouvent 20-3 bien trop souvent dans le test de cricket, vous devez donc avoir une vue d’ensemble de l’endroit où se trouve cette équipe d’Angleterre et où ils essaient d’arriver.

« Mais je pense qu’au moins essayer d’y aller fort, montrer une certaine intention et si vous obtenez quatre ou cinq points, alors vous pouvez bloquer, alors vous pouvez dire » non, nous n’allons pas plus loin « .

« C’est très facile pour nous, en dehors des vestiaires, de dire ‘occupez-vous des fans’, nous avons attendu que les fans reviennent et qu’en est-il des téléspectateurs ?

« Dans ce vestiaire, ils sentiront que leur travail est de devenir une meilleure équipe, ils veulent emprunter cette voie et ils veulent un changement d’état d’esprit.

Neil Wagner a donné à la Nouvelle-Zélande un espoir de victoire en limogeant Rory Burns et Joe Root le dernier après-midi à Lord’s

« Ils ont été beaucoup critiqués pour avoir joué au cricket agressif, maintenant ils jouent au cricket défensif – ce n’est pas forcément l’un ou l’autre.

« Dans environ 70 overs, vous pouvez aller dans l’autre sens, puis si vous avez un peu de mal, vous pouvez le ramener.

« Je n’ai tout simplement pas aimé le chemin des 70 overs, il n’y avait aucune intention du tout et c’était seulement la Nouvelle-Zélande qui essayait de gagner le match. Je ne pensais pas que c’était assez bien et je pense que les fans ici méritent mieux que ça . »

