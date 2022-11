Nasser Hussain: l’Angleterre a l’avantage à la Coupe du monde T20 mais le terrain pourrait poser un défi contre le Sri Lanka | Nouvelles du cricket

Nasser Hussain dit que l’Angleterre détient un avantage dans la course pour se qualifier du groupe 1 à la Coupe du monde T20, mais dit que le terrain sur lequel ils affronteront le Sri Lanka samedi pourrait prouver le défi.

Dans un groupe 1 très serré, une victoire de n’importe quelle description suffira à l’Angleterre pour se qualifier pour les demi-finales si l’une ou les deux de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie subissent des défaites vendredi, les trois équipes étant actuellement bloquées à cinq points sur quatre. matchs, après deux victoires, une défaite et un nul chacun.

Cependant, la Nouvelle-Zélande sera la grande favorite pour battre l’Irlande et l’Australie de la même manière contre l’Afghanistan, il est donc possible que le taux de course net décide qui passera de ce groupe et dans les quatre derniers.

Tableau groupe 1 Équipe Joué A gagné Perdu Pas de résultat Taux d’exécution net Points Nouvelle-Zélande 4 2 1 1 +2.233 5 Angleterre 4 2 1 1 +0,547 5 Australie 4 2 1 1 -0,304 5 Sri Lanka 4 2 2 0 -0,457 4 Irlande 4 1 2 1 -1.544 3 Afghanistan 4 0 2 2 -0,718 2

S’adressant au Sky Sports Cricket vodcast de la Coupe du monde T20 en Australie, Hussain a évoqué l’importance pour l’Angleterre de jouer après l’Australie ce week-end, mais a ajouté un mot d’avertissement concernant la surface de jeu potentielle de l’Angleterre…

“D’abord, ils [England] aura l’avantage que l’Australie jouera l’Afghanistan demain [Friday] nuit à Adélaïde, donc ils sauront si, disons, l’Australie gagne bien – et certains de leurs joueurs sont en forme comme Finch, Stoinis – l’Angleterre connaîtra l’équation exacte”, a déclaré Hussain.

“Vous devez gagner, ou vous devez gagner et le faire avec un certain nombre de points.

“Mais ils ont une bonne avance (en termes de rythme dans le groupe) pour le moment.

Image:

L’Angleterre, assise dans un groupe 1 très serré, saura ce qu’elle doit faire dès le début du match contre le Sri Lanka





“Le défi sera en fait, encore une fois, le terrain.

“Afrique du Sud contre Pakistan [on Thursday] se joue sur le même terrain que la Nouvelle-Zélande a battu le Sri Lanka il y a quelques nuits.

“C’est donc un terrain d’occasion. S’ils l’utilisent à nouveau samedi, cela entraînera le Sri Lanka.

“Parce qu’avec leurs trois spinners : Dhananjaya de Silva, Wanindu Hasaranga et Maheesh Theekshana, ils seront utiles, et évidemment leurs frappeurs sont habitués à frapper sur des terrains fatigués.

Image:

Un terrain fatigué pourrait mettre en avant le spin sri-lankais de Wanindu Hasaranga





“Si c’est un nouveau terrain, j’aime vraiment l’Angleterre.

“Mais comme Aaron Finch [Australia skipper] a dit l’autre jour lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet, vous devez d’abord gagner le match. Vous ne pouvez pas aller trop fort, trop tôt, puis perdre la partie et le rythme n’est pas pertinent.

“Mettez-vous dans une position où vous allez gagner le match, puis – nous avons déjà participé à des Coupes du monde, et j’en ai participé à une – vous devez juste vous assurer de franchir la ligne.

Image:

Le capitaine anglais Jos Buttler et ses coéquipiers peuvent-ils assurer une place en demi-finale ?





“Je me souviens qu’après le tout premier match de cette Coupe du monde contre l’Afghanistan, quelqu’un m’a tweeté : ‘Pourquoi tu tergiverses sur le taux de frappe et le net run-rate Nasser ? Ce n’est que le premier match !’

“Mais seul le premier match est tout aussi important que le dernier, car la situation du taux d’exécution net compte tout au long.

“Vous ne voulez pas vous rendre au dernier bal samedi et penser:” Crikey, j’aurais aimé que nous soyons allés plus loin plus tôt dans le tournoi “.”

Regardez l’Angleterre contre le Sri Lanka, à Sydney, en direct sur Sky Sports Cricket samedi. Le montage commence à 7h30 avant un départ à 8h.