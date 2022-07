Nasser Hussain: la retraite de l’ODI de Ben Stokes pour l’Angleterre est une “énorme surprise” | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nasser Hussain dit que c’est une ” nouvelle décevante ” que Ben Stokes ait annoncé sa retraite du cricket ODI et pense que le calendrier ” fou ” du cricket est à blâmer

Après que Ben Stokes a annoncé sa retraite du cricket international d’une journée, Sports du ciel‘ Nasser Hussain parle de son choc face à la décision et examine les facteurs contributifs, y compris un calendrier de cricket “fou” pour les joueurs qui figurent dans les trois formats…

Cela a été une surprise, pour être honnête.

Vous pensiez qu’il serait pris en charge, en termes de repos de divers tournois et formats de balle blanche – il avait déjà annoncé qu’il allait manquer la série de balle blanche et The Hundred. Renverser complètement le cricket de plus de 50 ans sur la tête est une énorme surprise.

Je suppose que c’est le calendrier. Le programme de cricket est absolument fou en ce moment.

Si vous ne jouez que dans un seul format – disons des matchs de test – c’est très bien. Mais si vous êtes un joueur multiformat et multidimensionnel, et même un capitaine de match test comme Stokes, qui se consacre à 100% à son travail sur et en dehors du terrain, il faudra éventuellement que quelque chose cède.

Pour Ben, c’est le cricket à 50 ans, ce qui est vraiment dommage car il nous a donné, à nous et aux fans anglais, leur plus beau jour pendant très longtemps en 2019, un jour que nous n’oublierons jamais avec cette victoire en finale de la Coupe du monde.

Dans une bataille, si vous me demandez un joueur de cricket du côté anglais qui est prêt à le faire dans une situation difficile, qui est un gagnant – vous ne pouvez pas enseigner ça, vous n’êtes pas né avec ça – Stokes a ça et il a ça en quantité.

Cette finale de la Coupe du monde, s’il y a un joueur de cricket que vous voulez combattre à la fin, c’est Ben Stokes. La même chose avec le match d’essai des cendres à Headingley ce même été.

C’est un joueur de cricket très brillant et intelligent, c’est un gagnant et c’est un combattant.

“Le calendrier du cricket est une folie pour les joueurs”

C’est une nouvelle pour le moins décevante, mais c’est le reflet de l’horaire actuel du cricket. C’est de la folie pour les joueurs.

Si l’ICC continue d’organiser des événements ICC et que les conseils individuels continuent de combler les lacunes avec autant de cricket que possible, ces joueurs de cricket finiront par dire que j’ai fini.

Stokes est fait avec un format âgé de 31 ans, ce qui ne peut pas être vrai, vraiment. Le calendrier est à revoir, c’est un peu une blague en ce moment.

Il semble que le cricket de plus de 50 ans soit celui que tout le monde regarde, parce que tout le monde aime le cricket de match test et tout le monde aime le cricket T20.

L’IPL obtient une fenêtre plus large, donc cela durera encore plus longtemps et les joueurs se retireront. L’Afrique du Sud s’est également retirée d’une série bilatérale à venir dans le cricket à balle blanche qui pourrait leur coûter la qualification pour la Coupe du monde, et c’est un gros problème.

L’Angleterre aurait-elle pu le convaincre de rester ?

Peut-être pourriez-vous dire à Stokes, “prenez juste le temps libre dont vous avez besoin”. Si vous devez manquer des tournois bilatéraux de plus de 50 ans, c’est bien, nous comprenons votre charge de travail, mais nous aimerions quand même vous considérer pour les grands événements mondiaux ». Il est tellement joueur, et tellement important.

Ben Stokes a aidé l’Angleterre à remporter la finale de la Coupe du monde de cricket 2019 à domicile

Je pense que Ben n’aime pas retenir les gens. Il a dit dans sa déclaration qu’il ne voulait pas prendre la place d’un coéquipier, et je suppose qu’il n’aimerait pas l’inverse où un coéquipier a joué tout le long et puis tout à coup il se promène pour un événement ICC.

Quiconque a vu Ben Stokes verra qu’il fait tout à 100 %. Il n’a pas fait beaucoup de boules cet été, et je pense que son corps lui fait peut-être un peu défaut.

De plus, la pression d’être capitaine de test est immense. Mais c’est le meilleur travail du monde et Stokes en a remporté quatre sur quatre.

Vous devez vous rappeler que Ben, avant de prendre le poste, a dû faire une pause dans le jeu pour son bien-être mental. Même lorsque vous gagnez, il y a tellement de choses qui vous incombent lorsque vous devenez capitaine, et il sait qu’il y aura des moments plus difficiles à venir.

C’est un bon début, et nous souhaitons tous que cela continue mais il y aura une baisse de forme, il y aura des problèmes au sein de l’équipe, il y aura des problèmes qui finiront tous à la porte du capitaine.

La moitié des raisons [for his retirement] sera physique, et la moitié sera mentale, et mentale dans le cas de Ben, c’est le fait qu’il ne peut pas faire les choses à 70, 80 %.

D’une certaine manière, je le respecte énormément pour avoir pris cette décision parce que c’est ainsi que vous voulez que chaque joueur de cricket anglais se présente, en lui donnant tout chaque jour.

“Stokes est un joueur de cricket vraiment remarquable”

Clé Rob [England’s managing directory of men’s cricket] aurait eu cette discussion avec Stokes au moment où ils se sont rencontrés.

Ils se sont rencontrés à Durham avant même qu’il ne soit annoncé [as captain]il est allé s’asseoir avec Ben pendant des lustres, a découvert où Ben se trouvait mentalement et physiquement et aurait tracé la route à suivre.

Parfois, cela vous frappe. Il vient peut-être de le frapper à la fin du jeu [against India]; il est dans le vestiaire, il est physiquement et mentalement épuisé et il regarde son emploi du temps arriver et il regarde ce qu’il doit faire avec cette équipe de test match.

Angleterre vs Afrique du Sud Vivre de

Je suis sûr que Key aurait eu des conversations avec Stokes pour essayer de le faire d’une manière différente, mais en fin de compte, c’est la décision de Stokes.

Une chose que je sais, c’est qu’à Durham, ce sera une journée incroyablement émouvante.

Il ne va pas se contenter de flâner et de faire un tour d’honneur, c’est certain. Ce sera le même Ben Stokes que nous avons vu pour 104 internationaux d’une journée. Il ne voudra pas tout faire pour lui.

Mais, le garçon local, lors du premier match de la série contre l’Afrique du Sud, son dernier match, ce sera une foule à guichets fermés et ils seront tous debout pour Ben parce qu’il est un joueur de cricket vraiment remarquable.

